Suman 4 Microsismos en Iztapalapa Hoy: ¿Son Comunes Previo a Semana Santa o Son Coincidencia?

Se acercan las tradicionales actividades de Semana Santa de Iztapalapa 2026 en la Ciudad de México (CDMX), y previo a la 183.ª representación de la Pasión de Cristo, uno de los eventos religiosos y culturales más importantes del país, se registraron cuatro sismos este mismo miércoles 18 de marzo. ¿Es común que tiemble en estas fechas? En N+ te lo decimos.

Video. Microsismos Hoy en Iztapalapa: Magnitud de los Temblores este 18 de Marzo 2026

Miles de fieles se preparan para acompañar el tradicional Viacrucis por calles de la alcaldía de Iztapalapa, pero en las últimas horas se registraron cuatro microsismos en esta demarcación, así lo informó el Servicio Sismológico Nacional (SSN).

Así fueron los cuatro sismos en un mismo día en Iztapalapa

Se detalló que el primero fue a las 2:02 horas, y fue de magnitud de 2.3.

SISMO Magnitud 2.3 Loc. IZTAPALAPA, CDMX 18/03/26 02:02:06 Lat 19.37 Lon -99.10 Pf 6 km — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) March 18, 2026

Luego, a las 2:02, se presentó el segundo de magnitud 2.0

SISMO Magnitud 2.5 Loc. IZTAPALAPA, CDMX 18/03/26 04:38:40 Lat 19.37 Lon -99.09 Pf 7 km — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) March 18, 2026

El tercero, a las 4:38 horas, fue de magnitud 2.5.

SISMO Magnitud 2.0 Loc. IZTAPALAPA, CDMX 18/03/26 09:16:31 Lat 19.38 Lon -99.09 Pf 5 km — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) March 18, 2026

El cuarto y último se presentó a las 9:16 horas, de magnitud 2.0

Aunque no se reportaron daños ni afectaciones, hubo vecinos que sí los sintieron, como el caso de Elisa, vecina de Iztapalapa.

"Se me movió la cama y pensé que estaba soñando, porque estaba dormida, pero mi sobrina sí sintió. Vivo en el segundo piso, pero ella en el cuarto y sí se sintió", relató.

¿Por qué hay microsismos en la CDMX?

De acuerdo con el registro del Servicio Sismológico Nacional (SSN) a cargo de la UNAM, los microsismos son fenómenos frecuentes en la capital que pueden ocurrir en cualquier época del año y con los que debemos aprender a convivir, señaló Delia Iresine Bello Segura de dicha dependencia.

Los expertos aseguran que los microsismos son frecuentes en la CDMX y hay registro de ellos desde hace décadas por la acción de las fallas geológicas locales (ubicadas en el subsuelo de la urbe, entre los 500 metros y los dos kilómetros de profundidad), explicó el investigador de la Universidad Nacional y responsable del Área de Análisis del SSN, Víctor Hugo Espíndola Castro.

A decir de Delia Iresine Bello Segura, del SSN, los sismos en la capital del país se dan porque está ubicada en el centro de la Faja Volcánica Transmexicana, un plegamiento formado por el empuje de las placas de Cocos con la de Norteamérica, que dieron origen a montañas y volcanes como el de Fuego, en Colima; el de Tequila, en Jalisco; el Nevado de Toluca, en el Estado de México; el Popocatépetl, entre la entidad mexiquense, Puebla y Morelos; o el Pico de Orizaba, en Veracruz.

Las fallas geológicas tanto de la CDMX como las de otros estados de la República mexicana, puntualizó, pueden permanecer estables o “inactivas” por largos periodos, pero en ocasiones con algún sismo de gran magnitud se reacomodan, provocando movimientos telúricos locales.

¿Es común sismos en Semana Santa en la CDMX?

En 2014, en plena Semana Santa en México, cuando los estudiantes y algunos trabajadores estaban de vacaciones, toda esa dinámica cambió debido a un sismo de magnitud 7.2 que cimbró a sus habitantes.

El viernes 18 de abril de 2014, los días de Semana Santa coincidieron con el sismo con epicentro a 40 kilómetros al sur de Petatlán, Guerrero, registrado a las 09:27 horas.

El movimiento telúrico se sintió con fuerza en:

Ciudad de México

Guerrero

Morelos

Hidalgo

Tlaxcala

Michoacán

Jalisco

Oaxaca

Otros estados.

El saldo fue de 21 casas colapsadas y 500 viviendas dañadas en el estado de Guerrero. El registro de los efectos de este fenómeno natural quedó plasmado en videos que muestran la magnitud del sismo.

¿Qué ocasionó el sismo de Viernes Santo en 2014?

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) dio a conocer en aquel entonces que en el sismo del 18 de abril de 2014 se registró una falla de tipo inverso, que se genera cuando entran en contacto las placas tectónicas de Cocos y Norteamérica en la zona conocida como Brecha de Guerrero.

Al estar ubicado al límite entre las placas tectónicas de Cocos y Norteamérica, el estado de Guerrero es uno de los más activos sísmicamente en todo el país.

Se detalló que en el estado de Guerrero se registró alrededor del 25% de la sismicidad que ocurre en el territorio mexicano.

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Con información de N+

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