Otro Microsismo Sacude Iztapalapa Hoy: Magnitud del Tercer Temblor de este Miércoles en CDMX

La mañana de hoy, 18 de marzo de 2026, se registró otro microsismo en la Ciudad de México, con lo cual suman tres temblores de este tipo en lo que va del miércoles en la capital mexicana.

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) informó en redes sociales que el tercer microsismo fue de magnitud 2.0 y su epicentro se registró en la alcaldía Iztapalapa. El temblor ocurrió en punto de las 09:16 horas.

¿Sabías que?

Un sismo es un rompimiento repentino de las rocas en el interior de la Tierra.

La liberación repentina de energía se propaga en forma de ondas que provocan el movimiento del terreno.

La magnitud de un temblor está relacionada con la energía liberada en forma de ondas sísmicas que se propagan a través del suelo.

Para calcular la energía y determinar la magnitud de un temblor se realizan cálculos matemáticos basados en los registros obtenidos por los sismógrafos.

En los sismogramas se mide la amplitud máxima de la onda y la distancia a la que se encuentra la estación del epicentro. Los valores se introducen a una fórmula, y se obtiene la magnitud.

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Video: Microsismos Hoy en Iztapalapa: Magnitud de los Temblores este 18 de Marzo 2026

Microsismos en Iztapalapa

Desde las primeras horas de hoy, el organismo informó sobre microsismos con epicentro en la Ciudad de México. Hasta el momento suman tres:

02:02 horas: Sismo magnitud 2.3 en Iztapalapa, Ciudad de México.

Sismo magnitud 2.3 en Iztapalapa, Ciudad de México. 04:38 horas: Sismo magnitud 2.5 en Iztapalapa, Ciudad de México.

Sismo magnitud 2.5 en Iztapalapa, Ciudad de México. 09:16 horas: Sismo magnitud 2.0 en Iztapalapa, Ciudad de México.

Sobre este último, el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México (C5) informó que tuvo "percepción en algunas zonas de la Ciudad".

Añadió que se activaron los protocolos de emergencia y monitoreo con cámaras de la CDMX y recordó a la ciudadanía que la alerta sísmica no se activa cuando el epicentro es en la Ciudad de México.

📢 @SSNMexico registra un #sismo con epicentro en la #CDMX.

Recordamos a la ciudadanía que cuando el epicentro es la capital, no hay activación de las alertas.

Mantenemos constante comunicación con @SGIRPC_CDMX, @SSC_CDMX, monitoreamos sus comentarios y atendemos a través del… https://t.co/WPvsM2nij9 — Dr. Salvador Guerrero Chiprés (@guerrerochipres) March 18, 2026

Ten a la mano tu mochila de emergencia

Ante la frecuente ocurrencia de temblores en nuestro país, las autoridades han emitido recomendaciones para la ciudadanía, entre las cuales está contar con una mochila de emergencia, que ayuda a sobrevivir las primeras horas del desastre. Prepárala con los siguientes artículos:

Linterna: El movimiento del sismo puede dañar las instalaciones de luz, por eso es importante contar con una linterna con pilas. Radio sin internet, TV ni redes de telefonía: Permitirá mantener a la gente informada, acompañada y atenta a cualquier alerta, así como a recomendaciones. Agua: Botellas de agua envasada, de preferencia sin gas. Alimentos no perecederos: Una buena opción es la comida enlatada; se recomienda escoger alimentos livianos, de tamaño personal, fácil de abrir y que aporten energía. Ropa abrigadora: Cobija, ropa, impermeable y zapatos extras para cambiarse por si se mojan. Encendedor o cerillos. Silbato: Es para solicitar ayuda en caso de quedar atrapado. Fotocopia de documentos importantes o guardados en un USB. Copia de las llaves de tu casa Medicinas o latas de leche: Si en una familia hay bebés, personas con un tratamiento médico o personas adultas mayores, deben incluirse algunos productos específicos como biberones, papillas, medicinas, latas de leche y pañales.

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Con información de N+.

spb