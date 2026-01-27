Temblor en México Hoy: Magnitud y Epicentro de Sismos el 27 de Enero de 2026

Este martes, 27 de enero de 2026, se han registrado varios sismos en México. Te decimos la magnitud y epicentro de los temblores de hoy.

Diariamente, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) da a conocer el reporte de la sismicidad en nuestro país y detalla la magnitud y epicentro de los movimientos telúricos, aunque la mayoría son imperceptibles y por eso no se activa la alerta sísmica.

En N+ te damos el reporte de los temblores de magnitud mayor a 4.0, aunque se han registrado de menor intensidad durante la jornada de hoy. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, plataformas digitales y en vivo, a través de la señal de N+ FORO.

Noticia relacionada: Temblor en México: Fechas de Todos los Simulacros Nacionales de 2026.

Sismos hoy en México

El Sismológico Nacional informó que hasta las 8:00 horas del 27 de enero se han registrado 5,774 réplicas del sismo de magnitud 6.5 ocurrido en San Marcos, Guerrero, el pasado 2 de enero, la más grande de magnitud 5.0.

Durante esta madrugada, el Sismológico informó sobre varios sismos en el país, sin embargo, los de magnitud mayor a 4.0 son:

A las 15:04 horas, se reportó un sismo de magnitud 4.2 a 7 km al noreste de Ciudad Ixtepec, Oaxaca, a 88 km de profundidad.

SISMO Magnitud 4.2 Loc 10 km al NORESTE de CD IXTEPEC, OAX 27/01/26 15:04:44 Lat 16.64 Lon -95.06 Pf 88 km pic.twitter.com/AH85HlRhAG — Sismológico Nacional (@SSNMexico) January 27, 2026

A las 15:02, se reportó un sismo de magnitud 4.0 a 134 km al suroeste de Tonalá, Chiapas, a 17 km de profundidad.

A las 14:30, se reportó un sismo de magnitud 4.2 a 150 km al suroeste de Mapastepec, Chiapas, a 4 km de profundidad.

A las 11:00 horas, se reportó un sismo de magnitud 4.2 a 7 km al este de Crucecita, Oaxaca, a 58 km de profundidad.

SISMO Magnitud 4.2 Loc 7 km al ESTE de CRUCECITA, OAX 27/01/26 11:00:30 Lat 15.78 Lon -96.07 Pf 58 km pic.twitter.com/h8VpXmsr4J — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) January 27, 2026

A las 10:39 horas, se registró un sismo de magnitud 4.0 a 27 km al norte de Guadalupe Victoria, Baja California, a 25 km de profundidad.

SISMO Magnitud 4.0 Loc 27 km al NORTE de GPE VICTORIA(KM.43), BC 27/01/26 10:39:47 Lat 32.53 Lon -115.11 Pf 25 km pic.twitter.com/hOlwZqhNYv — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) January 27, 2026

A las 00:43 horas, se reportó un sismo de magnitud 4.1 a 121 km al suroeste de Pijijiapan, Chiapas.

SISMO Magnitud 4.1 Loc 121 km al SUROESTE de PIJIJIAPAN, CHIS 27/01/26 00:43:32 Lat 14.82 Lon -93.89 Pf 17 km pic.twitter.com/jqC5Uf9s7z — Sismológico Nacional (@SSNMexico) January 27, 2026

¿Qué hacer ante, durante y después de un sismo?

El Gobierno de la Ciudad de México emitió algunas recomendaciones para saber qué hacer ante, durante y después de un sismo, así que tomalo en cuenta, porque esto puede salvar vidas.

Antes

Prepara tu plan familiar de protección civil.

Organiza y participa en simulacros de evacuación.

Identifica las zonas de seguridad de tu casa, escuela o lugar de trabajo.

Prepara tu mochila de emergencia.

Durante

Conserva la calma.

Ubícate en la zona de seguridad.

No uses elevadores.

Aléjate de ventanas y de objetos que puedan caer.

Después

Revisa tu casa después del sismo.

Utiliza el teléfono solo en casos de emergencia.

Mantente informado y atiende las recomendaciones de las autoridades.

Historias recomendadas:

Con información de N+.

Rar