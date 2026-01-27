Inicio Ciudad de México Temblor en México Hoy: Magnitud y Epicentro de Sismos el 27 de Enero de 2026

Temblor en México Hoy: Magnitud y Epicentro de Sismos el 27 de Enero de 2026

Te decimos la magnitud y epicentro de los sismos registrados en México hoy, 27 de enero de 2026

Sismos el 27 de Enero de 2026

Esta fue la magnitud de los sismos el 27 de enero de 2026. Foto: Cuartoscuro | Archivo

Este martes, 27 de enero de 2026, se han registrado varios sismos en México. Te decimos la magnitud y epicentro de los temblores de hoy.

Diariamente, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) da a conocer el reporte de la sismicidad en nuestro país y detalla la magnitud y epicentro de los movimientos telúricos, aunque la mayoría son imperceptibles y por eso no se activa la alerta sísmica.

En N+ te damos el reporte de los temblores de magnitud mayor a 4.0, aunque se han registrado de menor intensidad durante la jornada de hoy.  No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, plataformas digitales y en vivo, a través de la señal de N+ FORO.

Sismos hoy en México

El Sismológico Nacional informó que hasta las 8:00 horas del 27 de enero se han registrado 5,774 réplicas del sismo de magnitud 6.5 ocurrido en San Marcos, Guerrero, el pasado 2 de enero, la más grande de magnitud 5.0.

Durante esta madrugada, el Sismológico informó sobre varios sismos en el país, sin embargo, los de magnitud mayor a 4.0 son:

  • A las 15:04 horas, se reportó un sismo de magnitud 4.2 a 7 km al noreste de Ciudad Ixtepec, Oaxaca, a 88 km de profundidad. 
  • A las 15:02, se reportó un sismo de magnitud 4.0 a 134 km al suroeste de Tonalá, Chiapas, a 17 km de profundidad. 
  • A las 14:30, se reportó un sismo de magnitud 4.2 a 150 km al suroeste de Mapastepec, Chiapas, a 4 km de profundidad. 
  • A las 11:00 horas, se reportó un sismo de magnitud 4.2 a 7 km al este de Crucecita, Oaxaca, a 58 km de profundidad.
  • A las 10:39 horas, se registró un sismo de magnitud 4.0 a 27 km al norte de Guadalupe Victoria, Baja California, a 25 km de profundidad.
  • A las 00:43 horas, se reportó un sismo de magnitud 4.1 a 121 km al suroeste de Pijijiapan, Chiapas.

¿Qué hacer ante, durante y después de un sismo?

El Gobierno de la Ciudad de México emitió algunas recomendaciones para saber qué hacer ante, durante y después de un sismo, así que tomalo en cuenta, porque esto puede salvar vidas.

Antes

  • Prepara tu plan familiar de protección civil.
  • Organiza y participa en simulacros de evacuación.
  • Identifica las zonas de seguridad de tu casa, escuela o lugar de trabajo.
  • Prepara tu mochila de emergencia.

Durante

  • Conserva la calma.
  • Ubícate en la zona de seguridad.
  • No uses elevadores.
  • Aléjate de ventanas y de objetos que puedan caer.

Después

  • Revisa tu casa después del sismo.
  • Utiliza el teléfono solo en casos de emergencia.
  • Mantente informado y atiende las recomendaciones de las autoridades.

