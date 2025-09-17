Tren Ligero CDMX Choca contra Auto Cerca de la Estación Huichapan, en la Alcaldía Xochimilco

Un convoy del Tren Ligero de la Ciudad de México chocó este miércoles 17 de septiembre de 2025 contra un vehículo cerca de la estación Huichapan, en la alcaldía Xochimilco.

El incidente, que de acuerdo con reportes preliminares no pasó a mayores, ocurrió sobre la avenida 20 de Noviembre y la avenida México, en la colonia Huichapan.

Hasta el momento no se reportan lesionados de gravedad. Sobre lo ocurrido, el Servicio de Transportes Eléctricos de la Ciudad de México aún no se ha posicionado ni emitido ninguna tarjeta informativa.

Choque de Tren Ligero y Vehículo a un Costado de Estación Huichapan en Xochimilco, CDMX

¿Qué provocó el choque?

Según los primeros reportes, el conductor del vehículo no respetó los señalamientos e intentó ganarle el paso al Tren Ligero.

Por lo anterior, los tripulantes del auto tuvieron que ser valorados en el lugar para descartar alguna herida de gravedad.

Posteriormente, con ayudas de una grúa, las autoridades de la capital retiraron el vehículo para reanudar la circulación.

