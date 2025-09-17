Este miércoles 17 de septiembre de 2025, el presidente de Estados Unidos de América (EUA), Donald Trump, inició una visita oficial a Reino Unido, la segunda que realiza al país europeo después del viaje que hizo en 2019 en su anterior mandato.

Trump fue recibido con honores en el Castillo de Windsor, pero más allá de ahí, hubo muchos descontentos con su visita y decenas de manifestantes salieron a las calles a protestar. Aquí te mostramos fotografías de los hechos.

Globo que representa a Donald Trump en la protesta “Trump no bienvenida” en Londres. Foto: Reuters

Las protestas en Reino Unido

Antes de la visita, pobladores corearon frases como: "Hey, hey, ho, ho, Donald Trump se tiene que ir" y "Donald Trump no es bienvenido aquí".

Una habitante, Grace Nathew, se refirió a las políticas y acciones del mandatario estadounidense hacia varios grupos, como las mujeres.

No creo que sea correcto que tengamos a Trump para una segunda visita de Estado debido a su horrible retórica, políticas y acciones hacia las mujeres y las personas de color.

Los manifestantes además portaron carteles con frases como: "Trump, tu política apesta" y "Vete. Estás contaminando Windsor".

Marcha en el centro de Londres convocada por manifestantes anti-Trump. Foto: AFP

Proyectan imágenes de Trump y Epstein en Windsor

Además de las manifestaciones, consignas y pancartas anti Trump, el grupo "Led by Donkeys" ("Dirigidos por burros") logró proyectar imágenes de Trump y el criminal sexual Jeffrey Epstein sobre una torre de Windsor, según imágenes de AFPTV.

Posteriormente, la policía informó de cuatro arrestos por esos hechos ocurridos el martes, en un acto recordatorio de la relación del presidente de EUA con el financiero acusado de abusar de menores.

Cabe señalar que el caso Epstein lleva semanas empañando la presidencia de Trump.

Manifestaciones en rechazo a la visita de Trump a Reino Unido. Foto: Reuters

Marcha por visita de Estado de Trump

En tanto, en Londres, a unos 32 kilómetros al este de Windsor, cientos de manifestantes se congregaron para una marcha en protesta por la visita.

Incluso la Policía Metropolitana se preparó ante la movilización de hasta 50 grupos de protesta que salieron a las calles y marcharon hacia el Parlamento.

Se informó que más de mil 600 oficiales serían desplegados para mantener el orden en las calles.

Manifestante sostiene pancarta durante protesta anti-Trump en Londres. Foto: AFP

Reyes reciben a Trump y Melania

Este miércoles, Trump y su esposa Melania llegaron al castillo de Windsor, donde fue recibido por los reyes de Inglaterra y los príncipes de Gales.

El helicóptero Marine One que transportaba a Donald Trump, el único presidente estadounidense en realizar una segunda visita oficial a Reino Unido, aterrizó alrededor de las 12h15 (11h15 GMT) en el recinto real.

El mandatario estadounidense pasará esta primera jornada de visita junto a la familia real inglesa en Windsor, a menos de 40 km de Londres.

Manifestante viste un disfraz de preso con una máscara de Trump en Londres. Foto: AP

Según la agenda, dormirá las dos noches en el castillo, una de las residencias oficiales de la monarquía británica, alejado de la manifestación convocada en su contra en Londres.

Cabe señalar que en la jornada final de su visita, el jueves, tampoco se acercará a Londres. En su lugar irá a Chequers, a unos 70 km de la capital, para reunirse con Keir Starmer en la residencia oficial campestre del primer ministro británico.

Un manifestante sostiene una cabeza naranja de Pinocho durante manifestación del grupo Stop Trump Coalition. Foto: AP

