El Triste Caso de Goliath, Perrito Asesinado Cruelmente en Bosque de Nativitas

Goliath es el más reciente caso de unos 20 perros que activistas encontraron muertos en el Bosque de Nativitas, en la alcaldía Xochimilco, Ciudad de México (CDMX), pero es el primer caso en el que existe un dueño, quien reconoció a su mascota.

Alejandro, dueño de Goliath, narró a N+ cómo inició la búsqueda de su perro, a través de mensajes de WhatsApp, y cómo una joven le respondió para compartirle la foto del collar y la placa de la mascota.

Además de ser el único perro plenamente identificado por su dueño, su caso delimita una temporalidad y un área que podría servir a las autoridades para identificar a posibles sospechosos y determinar cómo un perro que salió de casa terminó -12 horas después- muerto y mutilado en el Bosque de Nativitas.

Alejandro recordó que su perro se le perdió el martes 18 de junio. Dijo que sus mascotas acostumbran salir cuando ven la puerta abierta para hacer un recorrido alrededor de dos o tres cuadras y después regresar a casa.

Video al que tuvo acceso Despierta muestra a Goliath con Yoltik

En un video al que tuvo acceso Despierta, se ve a Goliath con Yoltik, ambos perros de Alejandro, a las 18:53 horas del martes 18 de junio, en el cruce de las calles Narciso Mendoza e Hidalgo, a unos 630 metros del Bosque de Nativitas. Yoltik regresó esa noche a casa, pero Goliath no lo hizo.

Volvió revolcado, como es blanco, se nota un buen, todo entierrado.

Goliath, perro de color gris con blanco y miel, fue hallado muerto la mañana del miércoles, 19 de junio de 2024, en un punto del Bosque de Nativitas, con una herida en el costado, similar a la de los otros perros encontrados en distintos puntos del mismo lugar.

En búsqueda de respuestas sobre qué ocurrió con su perro, Alejandro estableció un mapa con una posible ruta que su mascota siguió y que ya entregó a las autoridades.

Despierta recorre el Bosque de Nativitas

Junto con Alejandro, el equipo de Despierta recorrió el perímetro del Bosque de Nativitas para identificar cámaras que pudieran haber grabado algún indicio. Fueron ubicadas tres cámaras en la zona y otras más en calles aledañas.

Alejandro consideró que tal vez por alguna pelea con otros perros o porque alguien lo haya querido agarrar Goliath se separó de Yoltik, que sí regresó a casa. Manifestó que Goliath no sabía cruzar calles muy concurridas de carros.

El caso se integra a carpeta de investigación

El 27 de junio de 2024, Alejandro acudió a declarar a la Fiscalía de Investigación en Delitos Ambientales y en Materia de Protección Urbana (FIDAMPU) y su testimonio fue integrado a la carpeta de investigación 452/05-2024.

“Fui a la Fiscalía, FIDAMPU, para poder presentar una denuncia y poder recuperar el cuerpo de mi perro; me tomaron como testigo, no me tomaron como víctima”, narró Alejandro y dijo que le entregaron un documento para poder recoger el cuerpo de su mascota.

25 perros hallados muertos en Nativitas

Con Goliath suman 25 perros hallados muertos y mutilados en el Bosque de Nativitas desde junio de 2023, según el reporte y conteo de vecinas activistas.

Es el cuarto caso en lo que va de 2024 y con éste suman ocho cuerpos de perros que la autoridad ha recuperado para necropsia en el marco de las indagatorias integradas en tres carpetas de investigación.

