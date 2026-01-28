Mundial 2026: ¿Dónde Ver Trofeo de la Copa de la FIFA en México?

Este miércoles, 28 de enero de 2026, se anunció el Tour del Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Te decimos dónder ver el ‘Trophy Tour’ en México.

Desde el pasado 3 de enero, el Trofeo Original de la Copa Mundial de la FIFA inició su tour en Riad, Arabia Saudita, visitará 30 asociaciones miembro de la FIFA en 75 paradas y más de 150 días de gira, previo al Mundial 2026.

El tour del Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA visitará los tres países anfitriones: México, Estados Unidos y Canadá, así como las futuras sedes de la Copa Mundial de la FIFA y la Copa Mundial Femenina de la FIFA, incluyendo Marruecos, Portugal, España, Arabia Saudí y Brasil.

¿Dónde ver el trofeo de la Copa Mundial de la FIFA 2026?

Desde la explanada del Monumento a la Revolución, la jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada Molina, encabezó el evento en el que se anunciaron las ciudades donde se exhibirá el Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA 2026, estas son:

Guadalajara: Del 28 de febrero al 2 de marzo.

León: El 4 y 5 de marzo.

Veracruz: El 6 al 7 de marzo.

Chihuahua: El 9 y 10 de marzo.

Querétaro: El 11 y 12 de marzo.

Monterrey: El 14 al 16 de marzo.

Puebla: El 18 y 19 de marzo.

Mérida: El 21 y 22 de marzo.

Ciudad de México: Del 5 al 8 de junio.

