¿Visa Urgente? Embajada de EUA en México Lanza Aviso para Personas con Boleto para Mundial 2026

Este miércoles 21 de enero de 2026, la Embajada de Estados Unidos en México anunció un procedimiento especial para agilizar trámites de visa destinados a personas que asistirán a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

La medida aplica exclusivamente para quienes compraron boletos directamente en el sitio oficial fifa.com/tickets. El sistema permite acceder a citas prioritarias mediante el programa FIFA Pass.

La representación diplomática difundió la información dirigida a los mexicanos que planean viajar a Estados Unidos para presenciar partidos del torneo.

¿Cómo funciona el sistema? Paso a paso

El procedimiento consta de tres etapas. Los interesados deben completarlas en orden para acceder al beneficio.

Paso 1: Registro en FIFA Pass

Los solicitantes deben ingresar a su cuenta de fifa.com utilizando las credenciales con las que compraron sus boletos. En esta plataforma deben localizar y completar el formulario de registro para FIFA Pass.

Durante el registro resulta indispensable introducir el nombre y número de pasaporte exactamente como aparecen en el documento. Cualquier variación en la información impedirá la validación posterior del sistema.

Paso 2: Solicitud de visa DS-160

Una vez registrado el FIFA Pass, el siguiente paso requiere acceder al portal del Departamento de Estado estadounidense en state.gov/fifa-world-cup-26. En este sitio se encuentra el formulario DS-160, documento para solicitar visa de no inmigrante.

Los datos del pasaporte ingresados en este formulario deben coincidir completamente con la información previamente registrada en fifa.com. El sistema cruzará ambas bases de datos para verificar la elegibilidad del solicitante.

Paso 3: Programación de cita consular

La tercera fase contempla agendar la entrevista en la embajada o consulado correspondiente. Los solicitantes deben subir una fotografía reciente que cumpla con los requisitos oficiales y realizar el pago de la tasa consular.

Durante el proceso de agendamiento, el sistema formula una pregunta específica sobre la posesión de boletos FIFA. Los interesados deben confirmar que cuentan con este requisito para activar la opción de cita prioritaria.

Esto pide y advierte la Embajada de EUA en México

La embajada emitió una advertencia sobre las limitaciones del programa. El comunicado establece que "todos los solicitantes de visa están sujetos a evaluaciones y deben cumplir con los requisitos para obtener la visa".

Esta aclaración significa que poseer un boleto del Mundial no garantiza la aprobación automática de la visa estadounidense. Cada caso atraviesa el proceso de evaluación consular estándar, donde se verifican aspectos como solvencia económica, vínculos con México y antecedentes migratorios.

Mundial 2026: El primero en su tipo

La Copa Mundial de la FIFA 2026 se celebrará entre junio y julio en Estados Unidos, México y Canadá. Esta será la primera ocasión en que el torneo se dispute simultáneamente en tres países.

Estados Unidos albergará la mayoría de los partidos, incluida la final. Ciudades como Nueva York, Los Ángeles, Miami, Dallas y Atlanta fungirán como sedes.

¿Dónde obtener más información?

La embajada dirige a las personas con dudas sobre el proceso hacia la cuenta @travelgov en X, donde se publica información adicional sobre requisitos y procedimientos.

Los solicitantes pueden verificar tiempos de espera para citas consulares en el sitio oficial del Departamento de Estado. Actualmente, los periodos de espera varían según la ciudad y el tipo de visa solicitada.

