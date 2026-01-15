¿Mexicanos Necesitan VISA para Canadá en 2026? Con Este Permiso Puedes Entrar

Luego de darse la noticia de que Estados Unidos suspende VISAS Americanas a 75 países, a muchos les surgió de nuevo la duda de si los mexicanos necesitan VISA para ir a Canadá en 2026, por tal motivo acá te decimos si a México le piden este documento y los requisitos que solicitan del permiso para entrar a la nación de América del Norte.

La duda de si para ir a Canadá se necesita VISA surgió luego de que en febrero de 2024, el entonces primer ministro del país, Justin Trudeau volvió a exigir dicho permiso para todos los nacionales de México. Por eso, en uno nota te dijimos cuánto costaba tramitar dicho documento en ese momento.

Video: Así es la Nueva Embajada de EUA en México; ¿Procesan Más Visas?

¿Los mexicanos necesitan VISA para Canadá 2026?

La realidad es que sí, los mexicanos necesitan una VISA para entrar a Canadá de forma legal en todo este año. En un comunicado, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) aclaró que sigue vigente dicho requerimiento del permiso para todos los ciudadanos de México que deseen visitar el país.

Nota relacionada: Estados Unidos Suspende Procesamiento de Visas a 75 países: ¿México Está en la Lista?

La buena noticia es que algunas personas pueden salvarse de tener que tramitar la VISA canadiense y solo solicitar una Autorización Electrónica de Viaje (eTA Canadá), siempre y cuando viajen por vía aérea y cumplan con alguno de estos dos papeles:

Tener una VISA Americana vigente.

Haber tenido una VISA canadiense en los últimos 10 años.

Video: Prioridad del Gobierno de México es Mantener el Tratado Comercial con EUA y Canadá: Marcelo Ebrard

Requisitos del permiso eTA para entrar a Canadá

Aunque la VISA Canadá si es obligatoria para los mexicanos en 2026, a continuación te dejamos todos los requisitos que se deben cumplir para entrar a suelo canadiense:

Las personas mexicanas deberán contar con una visa canadiense o una Autorización Electrónica de Viaje ( eTA ) válida y vigente al momento del viaje.

( ) válida y vigente al momento del viaje. Antes de viajar a Canadá, es necesario solicitar la eTA ( en caso de ser elegible ). Si la persona que desea viajar ya no es elegible para la eTA, necesitará solicitar una visa de visitante a Canadá.

). Si la persona que desea viajar ya no es elegible para la eTA, necesitará solicitar una visa de visitante a Canadá. Las personas mexicanas con permiso de trabajo o permiso de estudio en Canadá, válido y vigente, podrán continuar viajando con su actual eTA, hasta que expire, siempre y cuando ingresen vía aérea.

en Canadá, válido y vigente, podrán continuar viajando con su actual eTA, hasta que expire, siempre y cuando ingresen vía aérea. Tener a la mano pasaporte mexicano válido y la intención de viajar por vía aérea a Canadá para permanecer en un máximo 6 meses.

y la intención de viajar por vía aérea a Canadá para permanecer en un máximo 6 meses. Presentar la VISA Americana vigente o la prueba de haber tenido una VISA Canadá en los últimos 10 años.

Nota relacionada: Lista de Países Que no Necesitan VISA Para Entrar a Canadá

Gracias a esta información, los mexicanos ya saben que sí necesitan VISA para Canadá en 2026, aunque la eTA puede ser la solución de algunas personas para ir de forma legal.

Historias recomendadas: