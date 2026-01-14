Estados Unidos Suspende Procesamiento de Visas a 75 países: ¿México Está en la Lista?

Este miércoles, 14 de enero de 2026, el Departamento de Estado de Estados Unidos anunció a través de su cuenta oficial la suspensión del procesamiento de visas de inmigrante para 75 países.

La medida, según informó la dependencia federal, responde a que migrantes de esas naciones utilizan programas de asistencia social estadounidense en niveles que la administración considera inaceptables. El congelamiento permanecerá activo hasta que el gobierno pueda garantizar que nuevos inmigrantes no extraigan recursos del pueblo estadounidense.

Lista completa de países afectados

La relación oficial incluye naciones de todos los continentes. En América Latina y el Caribe figuran: Brasil, Colombia, Cuba, Guatemala, Haití, Nicaragua, Uruguay, Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Dominica, Granada, Jamaica, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, y San Vicente y las Granadinas.

De África, la lista incorpora a: Argelia, Camerún, Cabo Verde, Costa de Marfil, República Democrática del Congo, Egipto, Eritrea, Etiopía, Gambia, Ghana, Guinea, Liberia, Libia, Marruecos, Nigeria, República del Congo, Ruanda, Senegal, Sierra Leona, Somalia, Sudán del Sur, Sudán, Tanzania, Togo, Túnez y Uganda.

En Asia y Medio Oriente se encuentran: Afganistán, Armenia, Azerbaiyán, Bangladés, Bután, Birmania, Camboya, Fiyi, Georgia, Irán, Irak, Jordania, Kazajistán, Kuwait, Kirguistán, Laos, Líbano, Mongolia, Nepal, Pakistán, Siria, Tailandia, Uzbekistán y Yemen.

De Europa y Asia Central aparecen: Albania, Bielorrusia, Bosnia y Herzegovina, Kosovo, Macedonia del Norte, Moldavia, Montenegro y Rusia.

México no figura en la suspensión

México no aparece en el listado de 75 países sujetos a la suspensión de procesamiento de visas de inmigrante. Tampoco están incluidos otros países norteamericanos ni la mayoría de naciones de América Central y del Sur.

El Departamento de Estado precisó que "la pausa afecta a decenas de países, incluidos Somalia, Haití, Irán y Eritrea, cuyos inmigrantes a menudo se convierten en cargas públicas para Estados Unidos al llegar".

Alcance de la suspensión

La medida aplica específicamente al procesamiento de visas de inmigrante, categoría que permite residencia permanente en Estados Unidos. El comunicado no detalla si afecta otros tipos de visas como las de turista, estudiante o trabajo temporal.

El anuncio tampoco precisa la duración estimada del congelamiento ni los mecanismos de revisión que se implementarán para evaluar cuándo cada país podría ser excluido de la suspensión.

