Video del Momento en que Auto Golpea a Mujer Ciclista en Insurgentes, CDMX: Así Fue el Accidente

La mañana de hoy, 8 de mayo de 2026, una joven cayó de su bicicleta eléctrica luego de ser golpeada por un auto que se dio a la fuga, en la alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México (CDMX).

Los hechos ocurrieron cuando la joven circulaba en la Avenida Insurgentes, al cruce con Ricardo Flores Magón.

Su propia cámara, que llevaba en el casco, captó el momento exacto del impacto a la altura de la colonia Buenavista.

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Video del accidente

La mujer traía una cámara y pudo grabar el instante en que un automóvil tipo sedán la impactó con el costado derecho trasero, lo que ocasionó que cayera al asfalto.

Por esos hechos, la ciclista resultó con heridas en el rostro. Fue atenida por paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) que acudieron a la zona.

Al sitio también llegaron policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) capitalina, a quienes la joven les mostró le video para saber cómo sucedieron los hechos y buscar al conductor involucrado.

Video: Así Fue el Momento en que Auto Derriba a Joven en Bicicleta Eléctrica en CDMX

En la grabación se pudo ver el momento en que la joven fue golpeada y después cayó y derrapó sobre el pavimento. Posteriormente un hombre se acerca para auxiliarla.

La circulación en la zona resultó afectada por el accidente vial de este viernes en Insurgentes.

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Con información de N+.

spb