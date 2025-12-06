Así Fue el Momento Exacto en el Que Explotó Una Casa en la Colonia Lindavista, en la CDMX

Alrededor de las 11.50 de la mañana de este sábado 6 de diciembre de 2025 se registró una fuerte explosión que afectó dos casas de la colonia Lindavista, en la alcaldía Gustavo A. Madero, luego de que una pipa de gas realizara maniobras de suministro. El accidente dejó como saldo preliminar tres personas lesionadas.

Mal Manejo de Pipa de Gas Provocó Explosión en Casa, GAM; Hay Heridos y Daños

En videos registrados por cámaras de la zona se observa el momento exacto de la explosión. Se puede observar cómo una pipa de gas se encontraba estacionada frente a un domicilio, y un trabajador realizaba maniobras alrededor del vehículo, cuando se produce una fuerte explosión, que provoca que llamaradas envuelvan las dos casas y el exterior.

Un trabajador lesionado y otro en fuga

La explosión se registró cuando una pipa suministraba gas a dos viviendas en la colonia Lindavista. La pipa estaba suministrando el material cuando los vecinos escucharon una fuerte explosión, de tal nivel que las puertas de metal de las viviendas salieron disparadas y los cristales de los dos niveles quedaron deshechos.

Hay tres personas lesionadas por este accidente, uno de ellos el trabajador que estaba junto a la pipa y que debió ser trasladado al hospital. El otro trabajador, el conductor de la pipa, se dio a la fuga. Los vecinos dicen que gracias a eso no se presentó una emergencia mucho mayor.

VIDEO: Cámaras Captan Momento Exacto de la Explosión por Acumulación de Gas en Casa de la GAM

El fuego fue controlado, pero el personal de protección civil y bomberos permaneció en el lugar sofocándolo por completo. Los hechos se presentaron al parecer por acumulación de gas, por mal manejo de la pipa.

Historias recomendadas: