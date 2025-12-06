Combi con Pasajeros Cae en Barranco en Nicolás Romero, Edomex; Reportan Varios Heridos

Una combi con pasajeros volcó y cayó a un barranco en el municipio de Nicolás Romero, en el Estado de México, dejando varios heridos, de acuerdo con reportes preliminares.

La mañana de este sábado 6 de diciembre 2025, la unidad de transporte público volcó y cayó a una barranca sobre la avenida principal Nicolás Romero–Atizapán, antes de llegar a una tienda de electrodomésticos.

Personal de emergencia acudió al lugar donde la unidad de la empresa Autobuses Rápidos del Valle se accidentó.

Nota relacionada: Ataque Directo a Policía Con Artefacto Explosivo Deja Dos Muertos y Varios Heridos En Michoacán

Hasta el momento, se ha reportado que los vecinos fueron trasladados a distintos hospitales.

Asimismo, no se han confirmado las causas del accidente.

Historias recomendadas:

Explota Casa por Acumulación de Gas en Lindavista en la GAM; Hay 3 Heridos

Desde Extorsión del CJNG a Acusaciones de Abuso. Lo que se Sabe del ​​Caso Dashia Rocío

DMZ