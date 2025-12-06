Inicio Estado de México Combi con Pasajeros Cae en Barranco en Nicolás Romero, Edomex; Reportan Varios Heridos

Combi con Pasajeros Cae en Barranco en Nicolás Romero, Edomex; Reportan Varios Heridos

Una combi de pasajeros en el municipio de Nicolás Romero se salió de la carretera

Vuelca en barranco combi con pasajeros en Nicolás Romero, Edomex

Así se registró el accidente en el municipio de Nicolás Romero. Foto: Captura

Una combi con pasajeros volcó y cayó a un barranco en el municipio de Nicolás Romero, en el Estado de México, dejando varios heridos, de acuerdo con reportes preliminares.

La mañana de este sábado 6 de diciembre 2025, la unidad de transporte público volcó y cayó a una barranca sobre la avenida principal Nicolás Romero–Atizapán, antes de llegar a una tienda de electrodomésticos.

Personal de emergencia acudió al lugar donde la unidad de la empresa Autobuses Rápidos del Valle se accidentó.

Hasta el momento, se ha reportado que los vecinos fueron trasladados a distintos hospitales.

Asimismo, no se han confirmado las causas del accidente.

