Desde Extorsión del CJNG a Acusaciones de Abuso. Lo que se Sabe del ​​Caso Dashia Rocío

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) vinculó a proceso a Dashia Rocío “N”, una joven estudiante de 19 años, por el delito de extorsión.

Presuntamente, la joven amenazó a un comerciante y dijo que formaba parte del grupo del narcotráfico, Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Pese a esta acusación formal, versiones periodísticas aseguran que Dashia Rocío “N” es inocente. La información sugiere que supuestamente su propio padre le pus una trampa para meterla a la cárcel y evitar que lo denunciara por presunto abuso.

El presunto abuso y la denuncia que la vinculó con una extorsión a nombre del CJNG

De acuerdo con la información compartida por el periodista Ignacio Gómez Villaseñor, Dashia Rocío “N” fue víctima de un intento de violación por parte de su padre. Por esta razón, la joven estudiante escapó de su casa.

La historia entre padre e hija comenzó recientemente. La joven y el señor se reencontraron después de 19 años, ya que el padre negó su paternidad durante todo ese tiempo. Aceptó a Dashia como su hija tras una demanda y una prueba de ADN que resultó positiva.

Poco tiempo después del reencuentro, el 2 de septiembre pasado, Dashia escapó luego de que su padre presuntamente intentó abusar sexualmente de ella. Conversaciones de WhatsApp compartidas por el periodista muestran que el señor no negó lo ocurrido. Además, el padre supuestamente intentó evitar cualquier denuncia al ofrecerle regalos e incluso la renta de un departamento.

El periodista asegura que el padre denunció falsamente a la joven para callarla.

La denuncia de extorsión y la detención con presunto abuso policial

Semanas después de que Dashia Rocío “N” abandonara la casa, se reportó una denuncia anónima que la acusaba de extorsión.

El comunicado oficial de la FGJEM menciona que, a finales de septiembre, la joven y otros dos sujetos se presentaron ante un negocio. Estos individuos supuestamente se identificaron como miembros del CJNG y exigieron el pago de dinero. El dueño del lugar, depositó el dinero en una cuenta bancaria a nombre de Dashia Rocío “N”, según las autoridades.

A decir del periodista Gómez Villaseñor dicha cuenta bancaria era la misma que el padre de Dashia supuestamente utilizaba para depositar la manutención de la joven. El comunicador dice que el padre tenía el número de cuenta y los recursos necesarios para fabricar la prueba de extorsión.

La detención ocurrió el 26 de noviembre. El padre supuestamente citó a Dashia en la Agencia de autos ubicada en Lomas Verdes con el pretexto de "hacer las paces" y darle un vehículo de regalo. Sin embargo, diez policías esperaban a Dashia en la agencia para detenerla por extorsión. La abuela que acompañó a la joven reportó violencia extrema durante la detención pues aseguran que 10 policías estuvieron presentes para detener a la estudiante de 19 años, quien mide 1.58 metros.

Ante esta situación, Ignacio Gómez Villaseñor cuestionó cómo los elementos policiales sabían la hora y el lugar exacto en que la joven se presentaría. Él señala que existen demasiadas coincidencias que apuntan a que este suceso no es un acto de justicia, sino un castigo porque la joven no mantuvo silencio.

Actualmente, Dashia Rocío “N” se encuentra en el penal de Barrientos donde la joven espera sentencia acusada del delito de extorsión.

