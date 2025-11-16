Detención de Wilmer: ¿Quién es 'Pipo', Líder Criminal Ligado al CJNG que Fingió su Muerte?

Autoridades confirmaron la captura de un peligroso delincuente relacionado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), grupo del narcotráfico liderado por Nemesio Oseguera Cervantes, alias el Mencho. Se trata de Wilmer Chavarría alias “Pipo”, cabecilla de Los Lobos, la banda criminal más grande y con más poder en Ecuador, quien fue detenido en España.

'Pipo' se convirtió en el delincuente más buscado por el país andino después de la recaptura de José Adolfo Macías Villamar Fito, líder principal de Los Choneros.

Operación Conjunta entre Policías de Ecuador y España.

Video: Capturan a "Pipo" Chavarría, Líder de Los Lobos y Socio del CJNG, en Málaga, España

El presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, anunció la noticia mediante redes sociales. Noboa indicó que la captura de 'Pipo' fue resultado de una operación conjunta entre las policías de Ecuador y de España. Durante los últimos años, el rumor indicaba que el capo de Los Lobos dirigía las operaciones criminales desde España. El ministro del Interior, John Reimberg, confirmó el dato de la detención en territorio español.

Noboa describió al detenido con detalle. El presidente señaló que “Pipo” Chavarría es el delincuente más buscado de la región y máximo líder de Los Lobos.

Entre 2011 y 2018, Chavarría estuvo preso en centros penitenciarios de Cuenca y Guayaquil. Desde ahí conformó un grupo de sicarios que, tiempo después, se convertiría en Los Lobos.

Inicialmente subordinados a Los Choneros, encabezados por Jorge Luis Zambrano González alias ‘Rasquiña’, quien murió en 2020 y generó un vacío que abrió una guerra interna. Los Lobos, junto a Tiguerones y Chone Killers, formaron el llamado Cártel Nueva Generación, una alianza para desplazar a Los Choneros del control de territorios, rutas y economías criminales.

Tras salir en prelibertad en 2018, “Pipo” se alió con el clan Franco, que también opera en Ecuador, lo que consolidó a Los Lobos, relacionados con el narcotráfico.

El Pipo era aliado del CJNG y ordenaba asesinatos desde España

Chats atribuidos a la relacionista pública Mayra Salazar filtrados en 2023, así como expedientes judiciales, señalan que el “Pipo” habría dirigido operaciones desde el extranjero, incluso después de su “muerte”, la cual había fingido.

Entre los asesinatos que se le atribuyen están los de Leandro Norero, su supuesto aliado, en la cárcel de Cotopaxi en 2022, el de Junior Roldán ‘JR’, líder de Los Choneros, en Antioquia, Colombia en 2023 y el de Samir Maestre, cabecilla de Mafia-18, en Guayaquil (2023).

De acuerdo con Noboa, el detenido controlaba operaciones de minería ilegal de oro, rutas de tráfico de drogas y alianzas operativas con el Cártel Jalisco Nueva Generación, grupo criminal mexicano encabezado por Nemesio Oseguera Cervantes, alias el Mencho.

Los Lobos han sido relacionados con crímenes de alto impacto, incluido el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio en 2023 y un plan para atentar contra la fiscal general Diana Salazar.

El Pipo, socio del CJNG que fingió su muerte

A decir de medios ecuatorianos, para despistar a las autoridades que lo buscaban, se dijo que Chavarría fue uno de los 34 presos asesinados en la masacre registrada en la cárcel de Turi el 23 de febrero de 2021, uno de los hechos más violentos registrados en este centro penitenciario.

Pero también se informó que el “Pipo” había sido asesinado durante un traslado carcelario otra versión es que presuntamente murió en una finca a manos de miembros de “Los Choneros”, grupo del narcotráfico antagónico a “Los Lobos”.

Ninguna de estas versiones se comprobó ni el cuerpo de “Pipo” fue hallado, pero esto le fue de utilidad para trasladarse a Europa desde donde seguía liderando a Los Lobos.

