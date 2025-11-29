Hombre se Pone Peluca y Maquillaje para Cobrar Pensión de su Madre Muerta

Un extraño caso sacudió al internet pues las autoridades descubrieron que un hombre de 57 años se disfrazó de su madre para cobrar la pensión. El sujeto fue descubierto en su intento de estafa cuando intentó renovar el carnet de identidad de la mujer.

Tras la investigación, las autoridades encontraron el cuerpo de la mujer dentro de su vivienda. Se descubrió que el sujeto buscaba hacerse pasar por su propia madre, quien no se había presentado a realizar trámites oficiales por años.

Peluca y maquillaje para realizar el cobre de pensión

Una empleada del registro civil notó el engaño. La supuesta “mujer” presentaba rasgos masculinos, pues a pesar de sus intentos el maquillaje no logró cubrirlos. La trabajadora notificó a sus superiores. Después dio aviso al alcalde Francesco Aporti, quien a su vez alertó a la policía. Al final descubrieron que no solo estaba maquillado, sino que llevaba peluca.

La investigación fue más allá. Autoridades compararon una foto tomada en el ayuntamiento con el carnet de identidad. El documento no se renovaba desde hacía una década. El sujeto buscaba suplantar a Graziella Dall’Oglio, su madre.

El hecho tuvo lugar en el registro civil de Borgo Virgilio, en la provincia de Mantua en Italia.

El cuerpo de su madre estaba momificado para así cobrar la pensión

El sospechoso de estafa, de quien no se reveló el nombre, confesó ser el hijo de Graziella.

Autoridades acudieron al domicilio del sujeto. Localizaron el cuerpo momificado de la madre dentro de una habitación. Según reportes de medios, Graziella Dall’Oglio llevaba al menos tres años muerta. El hijo, un enfermero, vivía de la pensión de su madre.

Primeras versiones indican que la mujer murió por causas naturales. Además que el enfermero usó técnicas médicas para momificar el cuerpo de Graziella y evitar su descomposición. Esto lo hizo con la intención de justificar que la mujer se encontraba viva.

Un hospital de Mantua realizará la autopsia. Este procedimiento permitirá establecer la fecha exacta del deceso. También confirmará las condiciones de preservación del cuerpo.

