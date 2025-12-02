Detienen a Dos por Extorsión; Realizaban Préstamos “Gota a Gota” en Edomex: Así Operaban

Pablo Jaciel “N”, alias “La Barbie” y Carlos Alberto “N” fueron vinculados a proceso por el delito de extorsión, ambos sujetos son señalados de encabezar una empresa denominada “Crecer, S.A de C.V”, dedicada a los préstamos conocidos como “gota a gota” en el Estado de México.

De acuerdo con la investigación, ambos sujetos formaban parte de esta supuesta empresa, cuyo “modus operandi” consistía en ofrecer préstamos económicos a personas, otorgándoles un plazo determinado para el pago de la deuda.

En caso de atraso, los integrantes de este grupo llevaban a las personas a un domicilio ubicado en la colonia Las Rosas del municipio de Tultitlán, en donde presumiblemente eran amenazadas y golpeadas para exigirles el pago total de la deuda.

Así operaban

Cabe destacar, que presuntos integrantes de este grupo criminal, entre ellos Pablo Jaciel “N”, alias “La Barbie” considerado uno de los líderes de esta célula extorsiva, fueron videograbados mientras golpeaban a una víctima que se había atrasado en los pagos. Los hechos fueron ampliamente difundidos a través de diversos canales de información en el mes de octubre.

Los préstamos "gota a gota" son un esquema de crédito informal, ilegal y de alto riesgo a través del cual la víctima recibe créditos que van de los 2 mil a los 60 mil pesos sin tener que firmar un contrato, pero cuyos porcentajes de interés son muy superiores a los de instituciones financieras formales, por lo que se terminan pagando montos excesivos.

Estos porcentajes pueden ser del 20 hasta el 50 por ciento de interés lo que hace que muchas víctimas se atrasen en sus pagos, lo que utilizan las personas o empresas para extorsionarlos.

Nota relacionada: Víctima de Tocamientos Narra Agresión en Camión de Ecatepec: Detienen a Sujeto por Abuso Sexual

¿Cómo fue detenido?

Pablo Jaciel “N” fue detenido por secuestro exprés con fines de extorsión, luego de que este individuo en compañía de dos masculinos más interceptara a la víctima para ofrecerle un préstamo, sin embargo, al negarse, fueron amenazadas con armas de fuego, posteriormente privadas de la libertad para trasladarlas a un inmueble en donde las golpearon y les exigieron dinero a cambio de dejarlas en libertad.

Este sujeto es considerado uno de los principales líderes de este grupo dedicado a los préstamos ilegales.

En otra acción operativa, en el municipio de Tultitlán, fue detenido por delito de extorsión Carlos Alberto “N”, quien también es identificado como integrante de la empresa referida y mismo que en el mes de agosto de 2025, ofreció un préstamo a la víctima, quien aceptó y días después firmó un pagaré por la cantidad de 3 mil pesos, el cual tenía que pagar en 13 días, sin embargo, la víctima no pudo cubrir la deuda y al acudir a pedir más tiempo, el ahora detenido los habría amenazado con un arma de fuego y le exigió la cantidad semanal de mil pesos como cuota de “cobro de piso”.

Una vez detenidos, ambos individuos fueron puestos a disposición de la Autoridad Judicial quien determinó su vinculación a proceso.

En el caso de Pablo Jaciel “N”, alias “La Barbie”, el Órgano Jurisdiccional determinó un plazo de dos meses para el cierre de investigación complementaria y medida cautelar de prisión preventiva.

¿Cómo Impacta el Asesinato del Alcalde de Uruapan, en un Estado Asolado por la Inseguridad?

Historias recomendadas: