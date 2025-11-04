Vinculan a Proceso a Axel ‘N’ por Feminicidio de Cantante Yrma Lydya Gamboa

Este martes, 4 de noviembre de 2025, fue vinculado a proceso Máximo Axel 'N' por el delito de feminicidio de la cantante Yrma Lydya Gamboa, ocurrido en junio de 2022 en un restaurante de la colonia Del Valle, alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México (CDMX).

En los juzgados del Reclusorio Norte se celebró la audiencia, en la que el Ministerio Público acusó a Máximo Axel de ocultar el arma con la que Jesús Hernández, esposo de la víctiman le disparó.

Sin embargo, la defensa del imputado pidió que se reclasificara el delito, sin que se haya concedido su petición.

¿Cómo fue la detención de Máximo 'N'?

Cabe recordar que Máximo Axel 'N' era chofer del agresor, Jesús Hernández Alcocer, esposo de Yrma Lydya de 21 años de edad. La Fiscalía CDMX ofrecía desde octubre de 2024 una recompensa de 500 mil pesos por información que permitiera su localización.

Luego de las labores de inteligencia, agentes de la Policía de Investigación (PDI) y de la Fiscalía Edomex lo ubicaron el pasado 29 de octubre, en el municipio de Ixtapaluca.

Jesús Alcocer tenía 79 años y era abogado. Fue detenido luego de atacar a balazos a su esposa, quien era parte del show Grandiosas Doce.

Sin embargo, cuando estaba en prisión, manifestó sentirse mal y poco después falleció. La Fiscalía informó que su deceso fue de manera natural, debido a que el adulto mayor sufrió un infarto cerebrovascular en septiembre de 2022.

