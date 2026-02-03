Vinculan a Proceso a Jorge N, Exagente del MP por Abuso y Acoso Sexual Contra Estudiante

Una jueza de control vinculó a proceso a Jorge “N”, agente del Ministerio Público de la fiscalía general de Justicia de la Ciudad de México, por los delitos de abuso sexual y acoso sexual agravados, en contra de una pasante de Derecho que realizaba su servicio social en la dependencia.

La impartidora de justicia consideró que existían elementos suficientes para iniciar un juicio en contra del imputado, quien era responsable de la agencia del Ministerio Público Tlalpan 5, en Topilejo.

La jueza fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria y concedió como medida cautelar que el imputado continúe su proceso en libertad, con la prohibición de acercarse o contactar a la víctima.

Además, señaló que el agente del Ministerio Público presuntamente aprovechó su cargo y mando para cometer los actos por los que fue denunciado.

Así fue el acoso que vivió Ana

Ana, pasante de Derecho, denunció que el agente del Ministerio Público presuntamente le realizó tocamientos, intentó besarla y le ofreció conseguirle una plaza de trabajo en la dependencia a cambio de que aceptara sostener relaciones con él.

La Fiscalía presentó como datos de prueba en contra del imputado un dictamen psicológico realizado a la víctima, en el que se muestran las afectaciones tras el acoso sexual; además de las bitácoras laborales del imputado y los registros de ingreso de la joven a la agencia, con los que se confirmó que coincidían sus declaraciones.

Los asesores legales informaron que buscarán llegar a un acuerdo reparatorio con la víctima.

