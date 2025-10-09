Vinculan a Proceso a Norma "N", Presunta Implicada en el Homicidio de Colaboradores de Brugada

Este jueves 9 de octubre 2025, un juez de Control la Ciudad de México vinculó a proceso a Norma Angélica 'N', por el delito de asociación delictuosa, esto por su presunta participación en el crimen de Ximena Guzmán y José Muñoz, colaboradores de la jefa de Gobierno Clara Brugada.

El juez le dictó prisión preventiva justificada que deberá cumplir en el penal femenil de Santa Martha Acatitla.

Norma Angélica 'N' fue reaprehendida el pasado 4 de octubre después de que se cumplimentó una orden de aprehensión por este delito.

Además, el juez dio un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

¿Qué papel jugó Norma Angélica 'N' en el doble homicidio de los colaboradores de Clara Brugada?

Norma Angélica 'N' entregó información y desvió pruebas sobre las personas involucradas directamente en el crimen. Es decir, fue quien siguió los pasos de Ximena y Jesús durante el tiempo que se planeó el ataque.

Ximena Guzmán y José Muñoz fueron asesinados l 20 de mayo de 2025 en Calzada de Tlalpan y Napoleón, colonia Moderna, en la alcaldía Benito Juárez. Ambos quienes se desempeñaban como colaboradores de Brugada se dirigían al trabajo. Ximena esperaba en su auto a José sobre Calzada de Tlalpan, cuando un hombre que ya estaba en el lugar les disparó.

