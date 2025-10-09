El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), advirtió que en los próximos tres días México enfrentará condiciones adversas por la tormenta tropical Raymond y otros fenómenos meteorológicos.

En conferencia de prensa, el coordinador general del SMN, Fabián Vázquez Romaña, informó que se prevén lluvias de intensas a torrenciales en varios estados del país.

Detalló también dónde, cuándo y con qué intensidad tocará tierra Raymond, que se formó esta mañana en el océano Pacífico a partir de la depresión tropical Diecisiete-E, frente a las costas de Guerrero.

La tormenta tropical Raymond es el fenómeno meteorológico número 17 que se desarrolla en el océano Pacífico.

es el fenómeno meteorológico número que se desarrolla en el océano Pacífico. En total, tanto en el Pacífico como en el Atlántico se han formado 27 ciclones: 13 tormentas tropicales y 14 huracanes.

13 tormentas tropicales y 14 huracanes. Los ciclones más poderosos de la temporada han sido hasta el momento los huracanes de categoría 5 Erin y Humberto.

¿Dónde tocará tierra el ciclón Raymond?

Vázquez Romaña indicó que, según las previsiones, Raymond tocará tierra la tarde del sábado 11 de octubre en el municipio de La Paz, Baja California Sur, como una depresión tropical, pues se estima que perderá fuerza poco antes de impactar territorio nacional.

El coordinador del Meteorológico Nacional agregó que a diferencia del ciclón Priscilla, Raymond se moverá más rápido, lo cual implica que las afectaciones no sean tan prolongadas.

Sin embargo, dijo que avanzará paralelo y muy cerca a la línea de costa, con afectaciones principalmente en los estados de Michoacán, Colima y Jalisco.

De acuerdo con el funcionario, se pronosticó que Raymond se mantenga como tormenta tropical hoy y mañana y que se degrade el sábado a depresión tropical, horas antes de impactar en Baja California Sur, con vientos aproximados de 70 km/h.

Posteriormente, saldrá al Golfo de California y en esta zona podría interactuar con los remanentes de Priscilla, ocasionando lluvias en entidades como Sonora.

De acuerdo con la Conagua, la tormenta tropical Raymond se ubica frente a las cosas guerrerenses.

Ubicación : Su centro se localiza a 125 km al sur-suroeste de Técpan de Galeana, Guerrero, y a mil 190 km al sur-sureste de Zihuatanejo.

: Su centro se localiza a 125 km al sur-suroeste de Técpan de Galeana, Guerrero, y a mil 190 km al sur-sureste de Zihuatanejo. Fuerza : Presenta vientos máximos sostenidos de 72 km/h y rachas de 95 km/h.

: Presenta vientos máximos sostenidos de 72 km/h y rachas de 95 km/h. Desplazamiento: Se mueve hacia el oeste-noroeste a una velocidad de 22 km/h.

Video: Se Forma Tormenta Tropical Raymond en el Océano Pacífico

Condiciones meteorológicas adversas

El coordinador del SMN advirtió que el país tendrá condiciones meteorológicas adversas en varios estados, no solo en la costa del Pacífico mexicano por Raymond, sino también en entidades como Oaxaca, Veracruz y Tamaulipas por otros sistemas.

Incluso comentó que ayer, 8 de octubre de 2025, se registraron récords históricos de lluvia en esa región. En Oaxaca, por ejemplo, se tuvo un acumulado de lluvias de 320 milímetros, y en Puebla y Veracruz, registros cercanos a los 300 mm de lluvia en tan solo 24 horas, lo que calificó como un evento extremo.

Esas condiciones continuarán las siguientes 72 horas, dijo el funcionario, por lo que llamó a extremar precauciones en la región.

“Si sumamos la lluvia prevista de los próximos 3 días, del 9 al 11 de octubre, el escenario de pronóstico es muy extremo (…) Lluvias superiores a 250 milímetros acumulados en costa de Michoacán, Guerrero, Veracruz… Todo el Pacífico norte con precipitaciones superiores a 75 mm acumulados en tres días”, advirtió.

Con información de N+.

