Ubicación de la Tormenta Tropical Raymond Hoy: ¿Cuándo Impactará el Ciclón en México?

La actividad ciclónica continúa muy intensa en el océano Pacífico, pues hoy 9 de octubre de 2025 ya se formó otra tormenta tropical: Raymond, que ocasionará lluvias de fuertes a torrenciales en varios estados del país.

Ante ello, aquí en N+ te informamos cuál es la ubicación exacta del nuevo fenómeno meteorológico, los efectos que ocasionará en México, así como el día en que se prevé que impacte en territorio nacional, de acuerdo con la trayectoria prevista por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

La tormenta tropical Raymond es el fenómeno meteorológico número 17 que se desarrolla en el océano Pacífico.

es el fenómeno meteorológico número que se desarrolla en el océano Pacífico. En total, tanto en el Pacífico como en el Atlántico se han desarrollado 27 ciclones: 13 tormentas tropicales y 14 huracanes.

13 tormentas tropicales y 14 huracanes. Los ciclones más poderosos han sido hasta el momento los huracanes de categoría 5 Erin y Humberto.

Raymond se formó a partir de la depresión tropical Diecisiete-E, frente a las costas de Guerrero.

Ubicación de la tormenta tropical Raymond hoy

En redes sociales, la Conagua emitió un aviso con los detalles de la tormenta tropical Raymond.

Ubicación : Su centro se localiza a 125 km al sur-suroeste de Técpan de Galeana, Guerrero, y a mil 190 km al sur-sureste de Zihuatanejo.

: Su centro se localiza a 125 km al sur-suroeste de Técpan de Galeana, Guerrero, y a mil 190 km al sur-sureste de Zihuatanejo. Fuerza : Presenta vientos máximos sostenidos de 72 km/h y rachas de 95 km/h.

: Presenta vientos máximos sostenidos de 72 km/h y rachas de 95 km/h. Desplazamiento: Se mueve hacia el oeste-noroeste a una velocidad de 22 km/h.

¿Cuándo impactará México?

De acuerdo con los pronósticos del SMN, Raymond no evolucionará en un huracán, pero mantendrá su avance paralelo a las costas mexicanas e impactará territorio nacional como depresión tropical.

Se estima que se mantenga como tormenta hasta el 11 de octubre y después se degrade a depresión tropical; ese mismo día por la tarde o al día siguiente impactaría México, previsiblemente en Baja California Sur.

09 de octubre, 18:00 horas: Como tormenta tropical a 135 km al sur-suroeste de Lázaro Cárdenas, Michoacán.

10 de octubre, 06:00 horas: Como tormenta tropical a 135 km al suroeste de Manzanillo, Colima.

10 de octubre, 18:00 horas: Como tormenta tropical a 230 km al oeste-suroeste de Cabo Corrientes, Jalisco.

11 de octubre, 06:00 horas: Como tormenta tropical a 160 km al sur de Cabo San Lucas, Baja California Sur.

11 de octubre, 18:00 horas: Como depresión tropical a 90 km al sur de Santa Fe, BCS.

12 de octubre, 06:00 horas: Como depresión tropical en tierra a 60 km al sur-sureste de Loreto, BCS.

12 de octubre, 18:00 horas: Como post-tropical y remanentes en tierra a 135 km al este-noreste de Bahía Kino, Sonora.

Activan zona de vigilancia por tormenta tropical

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indicó que la extensa circulación y desprendimientos nubosos del ciclón ocasionarán lluvias fuertes a puntuales torrenciales, fuertes rachas de viento y oleaje elevado en el occidente y sur del territorio nacional.

Ante ello, se estableció zona de vigilancia por efecto de vientos de tormenta tropical desde Zihuatanejo, Guerrero, hasta Cabo Corrientes, Jalisco.

Las autoridades advirtieron que todas las lluvias pronosticadas podrían estar acompañadas con descargas eléctricas y caída de granizo.

