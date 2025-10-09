Se Juntan Tres Tormentas Tropicales en el Pacífico; Aviso por Ciclón Raymond

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) emitió un aviso por el ciclón Raymond, que interactúa con otras dos tormentas tropicales en el océano Pacífico.

La tormenta tropical Raymond se formó hoy frente a las costas de Guerrero. Su centro se localiza a 110 km al sur de Técpan de Galeana, Guerrero, y a 185 km al sur-sureste de Zihuatanejo, Guerrero, presenta vientos máximos sostenidos de 55 km/h, rachas de 75 km/h y desplazamiento hacia el oeste-noroeste a 22 km/h.La Conagua estableció una zona de vigilancia por efecto de vientos de tormenta tropical desde Zihuatanejo, Guerrero, hasta Cabo Corrientes, Jalisco.

Los nombres para los siguientes ciclones de la temporada en el Pacífico son: Sonia, Tico, Velma, Wallis, Xina, York, Zelda.

Tres tormentas tropicales en el Pacífico?

La tormenta tropical Raymond interactúa de manera simultánea con otras dos fenómenos meteorológicos en el Pacífico, estos son:

Tormenta tropical Priscilla, que se desplaza en paralelo a la costa occidental de Baja California Sur.

Tormenta tropical Octave, que se ubica a mil 65 km al suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur.

La extensa circulación y desprendimientos nuboso de Raymond en interacción con un canal de baja presión sobre el noreste y oriente del país, además de los desprendimientos nubosos de la vaguada monzónica en el Pacífico Sur Mexicano, mantendrán lluvias muy fuertes a intensas en varios estados del país.

Simultáneamente, se prevén lluvias fuertes a muy fuertes en el occidente y centro del país; así como vientos muy fuertes a intensos y oleaje elevado en las costas de Oaxaca, Guerrero, Michoacán y Colima.

