Vinculan a Proceso a Yael "N", Presunto Implicado en Asesinato de Regidor de Reynosa en CDMX

Esta tarde fue vinculado a proceso Yael “N”, presunto implicado en el asesinato de Brayan Nicolás Vicente, regidor de Reynosa, en un departamento de la colonia Roma, en la Ciudad de México.

Apenas el 9 de diciembre de 2025, autoridades de la Ciudad de México detuvieron a Yael ’N’, presuntamente relacionado con el asesinato de Brayan Salinas, regidor de Reynosa, Tamaulipas, así lo informó Pablo Vázquez Camacho, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de CDMX.

Así lo vincularlo a proceso por cohecho y delitos contra la salud

Un juez de control determinó vincular a proceso a Yael “N” por los delitos de cohecho y también por delitos contra la salud, en su modalidad de venta de droga.

Además, el juzgador concedió tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

Contactan a regidor tamaulipeco en app de citas para verse en bar, donde lo habrían drogado

También fijo prisión preventiva para este joven de 20 años. Se prevé que en algunos días la Fiscalía de la CDMX solicite en los juzgados del Reclusorio Norte una orden de aprehensión de este joven que es vinculado con el homicidio del regidor tamaulipeco, que fue hallado muerto en una casa de huéspedes.

Según las investigaciones este joven se citó con otro muchacho que es buscado por las autoridades. Por medio de una aplicación por citas se quedaron de ver en un bar. Después acompañaron a la víctima (político tamaulipeco) a dicho sitio, donde presuntamente, de acuerdo con las autoridades lo habrían drogado,

utilizaron sus tarjetas bancarias para realizar retiros e incluso contactaron a varios de sus contactos en redes sociales para pedirles dinero. Unos días después la policía logró ubicar a este joven, y es señalado de participar en este crimen.

Es representado por defensa pública, no llevó un abogado particular

Este joven fue representado por una defensa pública, no llevó un abogado particular, no hizo ningún señalamiento, ninguna declaración ante un juez, ninguna declaración ante el juez que lo vinculó a proceso.

Regidor tamaulipeco murió de asfixia por estrangulamiento

El día que fue detenido traía consigo cerca de un kilo de marihuana y tres teléfonos celulares, por ahora, la Fiscalía no lo acusa del crimen del joven regidor tamaulipeco que, según las investigaciones murió de asfixia por estrangulamiento.

