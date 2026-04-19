Volcadura en la México–Toluca Moviliza a Cuerpos de Emergencia en Cuajimalpa, CDMX

La noche de este domingo 19 de abril se registró una volcadura sobre la carretera México–Toluca, lo que generó la movilización de cuerpos de emergencia hacia la zona afectada.

De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), el accidente fue reportado a la altura del kilómetro 30 de dicha vialidad, en la alcaldía Cuajimalpa de Morelos. Tras el aviso, elementos de seguridad y personal de auxilio se trasladaron de inmediato al sitio para atender la situación y evitar mayores riesgos a los automovilistas que circulan por la zona.

En el lugar, los equipos de emergencia realizaron labores para asegurar el área y brindar apoyo en caso de personas lesionadas, aunque hasta el momento no se ha informado de manera oficial sobre víctimas o la gravedad de posibles heridos. Asimismo, se implementaron medidas de vialidad para prevenir otro incidente, debido a la reducción de carriles provocada por el percance.

Una grúa arribó al punto para retirar el vehículo volcado, mientras que personal especializado llevó a cabo la remoción de escombros y limpieza del asfalto, con el objetivo de restablecer la circulación lo antes posible.

Autoridades recomendaron a los conductores extremar precauciones al transitar por la zona, disminuir la velocidad y atender las indicaciones del personal en sitio, ya que las maniobras de retiro podrían generar afectaciones temporales en el flujo vehicular. Se espera que en las próximas horas la vialidad quede completamente liberada.

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