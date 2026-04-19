Adriano Zendejas, "Maestro Shifu", Reúne a Cientos en la Cuauhtémoc Pese a Atropellamiento

El actor e influencer Adriano Zendejas, conocido en redes sociales como "Maestro Shifu", logró congregar a miles de jóvenes en la explanada de la alcaldía Cuauhtémoc. Lo que prometía ser una tarde de convivencia y regalos terminó al borde de la tragedia, al superar rápidamente las capacidades logísticas de los organizadores y las autoridades locales.

A pesar del antecedente de un evento previo donde la desorganización culminó con cinco personas atropelladas, otorgaron los permisos para esta nueva reunión. Sin embargo, la historia se repitió y el desorden fue el protagonista de la jornada, con entregas de gorras que desataron el caos.

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En las imágenes del video se aprecia una multitud compacta frente a la sede de la alcaldía, donde la tensión es palpable. Desde los altavoces se escucha a los organizadores pedir desesperadamente a los asistentes que den un paso atrás para evitar aplastamientos, mientras la gente se empuja.

Motos, rodadas y accidentes

En las inmediaciones, el flujo de motocicletas y vehículos se mezcla peligrosamente con los peatones, generando un cuello de botella. Los empujones se intensifican conforme avanza el evento, provocando oleadas de personas que chocan contra las vallas de seguridad en busca de los artículos promocionales.

El evento terminó alrededor de las 16:30 horas. Se registró la presencia de aproximadamente mil 500 personas, que más de media hora después seguían desalojando la explanada de la alcaldía, ante la presencia de decenas de elementos de la Policía capitalina.

Adriano Zendejas es un actor mexicano que ahora se enfoca en la creación de contenido para redes sociales y streams en Kick. Su contenido se centra en la cultura de motocicletas y la organización de rodadas.

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