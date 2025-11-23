Evento de El Bogueto y Maestro Shifu Deja 5 Personas Atropelladas y Caos Vial en CDMX

Un evento convocado en inmediaciones del Monumento a la Revolución por el cantante El Bogueto y el streamer Adriano Zendejas, también conocido "Maestro Shifu", dejó cinco personas atropelladas, caos vial y vandalismo en negocios ambulantes, así como tres detenidos, entre ellos un menor de edad.

Fue alrededor de las 15 horas que cientos de personas se dieron cita en calles de la alcaldía Cuauhtémoc, ante la convocatoria de los famosos, quienes a través de redes sociales promovieron la convivencia, que salió de control.

De acuerdo con los primeros reportes, los asistentes que se reunieron con motocicletas y a pie en Plaza de la República fueron trasladados por elementos viales al cruce de México-Tenochtitlan y avenida Insurgentes.

En dicho punto se registraron algunos conatos de bronca y vandalismo, pero también se registró un atropellamiento de cinco personas, según reportó la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC).

Video: Concentración en Monumento a la Revolución Genera Cortes Viales en la CDMX

¿Qué pasó en el evento de El Bogueto y "Maestro Shifu" en CDMX?

Policías de la Subsecretaría de Control de Tránsito, de la SSC, detuvieron a dos jóvenes y a un menor de edad que, al parecer, atropellaron a cinco personas que asistieron a la convivencia de El Bogueto y Adriano Zendejas, en las inmediaciones del Monumento a la Revolución, ubicado en calles de la alcaldía Cuauhtémoc.

Los hechos sucedieron en el Monumento ubicado en la colonia Tabacalera, donde, de pronto, los participantes del evento se tornaron violentos y vandalizaron un automóvil de color negro.

Nota relacionada: El Bogueto Habla de Su Éxito 'Lamine Yamal': "Yo Me Identifico Mucho con Él"

Para tratar de salir del lugar, indica la Policía capitalina en un comunicado, el conductor del vehículo aceleró la marcha y atropelló a cinco asistentes, por lo que los uniformados solicitaron los servicios de emergencia; paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) que acudieron al apoyo, los diagnosticaron con heridas dermoabrasivas y policontundidos.

En tanto, los tripulantes del automóvil de 15, 18 y 21 años de edad fueron detenidos, informados de sus derechos de ley y presentados, junto con la unidad, ante el agente del Ministerio Público correspondiente, quien se encargará de definir su situación jurídica.

Además, debido a que algunos de los participantes que viajaban a bordo de motocicletas infringían el Reglamento de Tránsito al no portar casco, viajar con más de dos personas a bordo, realizar maniobras que ponen en riesgo a las personas usuarias de la vía pública y circular por la banqueta, los policías de Tránsito trasladaron 98 motocicletas y un vehículo tipo razer a depósitos vehiculares, y una persona fue detenida al oponerse al retiro de la unidad.

Historias recomendadas:

¿Dónde Serán los Bloqueos del 24 de Noviembre 2025? Lista de Carreteras Confirmadas

Fey Encabeza Megaconcierto por El Día Mundial del Sida 2025, Quién Más Integra El Cartel

DMZ