Implementarán Operativo Vial por Concierto del Día de las Madres en Plaza Mayor de Torreón

La dirección de Tránsito y Vialidad informó sobre el operativo vial que se realizará durante este sábado 9 de mayo, cuando se realice el concierto conmemorativo al día de las madres en la Plaza Mayor de Torreón.

Desplegarán 140 Agentes de Vialidad para el Concierto del 10 de Mayo en Torreón.

El evento será protagonizado por Pablo Montero y Manuel Mijares, mientras que el operativo tendrá la participación de 140 elementos de vialidad que formarán dos anillos perimetrales para guiar la circulación de los vehículos.

El primer anillo perimetral se instalara a las 14:00 horas desde la avenida Allende a la Juárez y desde la calle Jiménez a la Leona Vicario.

Mientras que el segundo anillo se colocará a las 18:00 horas el cuál estará ubicado desde la avenida Abasolo hasta la Hidalgo y de la calzada Colón hasta la calle Ildefonso Fuentes.

Se informó que el operativo terminará alrededor de 1:30 de la madrugada, cuando terminen su labor de limpieza los elementos de la OLA.

Mijares y Pablo Montero encabezarán festejo del día de las madres en Torreón

A través de redes sociales se confirmó la presentación de Manuel Mijares este sábado 9 de mayo en la Plaza Mayor de Torreón, como parte de los festejos organizados por el Día de las Madres.

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Se informó que el evento estará acompañado por el cantante lagunero Pablo Montero, quien participará como invitado especial en la celebración dedicada a las madres de la región.

Afinan detalles del escenario para concierto del día de las madres en Torreón

Se dio a conocer que este viernes se realizan los últimos detalles en la instalación del escenario para el concierto del festejo del día de las madres en la Plaza Mayor de Torreón.

Las autoridades de Protección Civil sugieren a los asistentes llegar a buen tiempo, se tiene previsto que el concierto comience a las 19:00 horas. De igual forma, recomendaron no estacionarse en cocheras y no perder de vista a los menores de edad.

Serán 120 puestos de venta que se instalarán sobre las calles Ramón Corona y Galena y otros más sobre la Morelos.

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