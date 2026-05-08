Suman 10 Amenazas de Tiroteos en Escuelas Durante 2026 en La Laguna

Durante este 2026, una de las principales problemáticas que enfrentan las autoridades en México han sido las amenazas de tiroteo en planteles educativos. En la Región Laguna se han contabilizado al menos 10 amenazas en distintas escuelas, lo que ha provocado la aplicación de protocolos de seguridad, como revisiones de mochilas y, en algunos casos, la suspensión de actividades.

Fue el 3 de marzo cuando el CBTIS 4 de Lerdo inició con esta problemática al suspender clases tras una amenaza. Posteriormente, situaciones similares ocurrieron en la Facultad de Enfermería y en la Escuela Secundaria Técnica Número 1 de Torreón.

De igual forma, el CBTIS 156, ubicado al oriente de Torreón, movilizó a corporaciones de seguridad el 12 de marzo luego de que se reportara una amenaza escrita en uno de los baños del plantel. Un día después, el CBTIS 159 también suspendió actividades por una situación similar.

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Durante abril continuaron registrándose amenazas en escuelas como la Secundaria Técnica 26 de Gómez Palacio, la Secundaria Eliseo Mendoza Berrueto de Torreón y la escuela Eva Sámano, ubicada en la colonia La Moderna. En estos casos, aunque no se suspendieron las clases, sí se activaron protocolos de seguridad.

Autoridades de Seguridad Atienden Amenaza de Tiroteo en Secundaria de Torreón.

Estas amenazas también se han presentado en colegios particulares, como el Instituto Tricio. Ante este tipo de reportes, las corporaciones de seguridad han atendido cada caso para descartar riesgos y garantizar la seguridad de estudiantes y personal docente.

UAdeC solo activa operativo mochila ante situaciones de riesgo

La Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) informó solo activa el operativo mochila en las situaciones de riesgo, ya que es un protocolo que de realizarse de manera ordinaria viola la intimidad y privacidad de las pertenencias de los estudiantes.

El secretario general de la UAdeC, Víctor Sánchez, indicó que se han presentado algunos casos de amenaza de tiroteo en la unidad de Torreón, donde se dio conocimiento a las autoridades de seguridad, quienes se hicieron presencia para disuadir cualquier acto.

El operativo mochila tiene como objetivo evitar el ingreso de armas, sustancias nocivas o artículos peligrosos, buscando garantizar entornos escolares seguros y libres de violencia.

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