Secretaría de Educación de Coahuila Confirma Cambio en el Fin del Ciclo Escolar 2025-2026

El secretario de Educación de Coahuila, Emanuel Garza Fishburn, compartió a través de sus redes sociales que el fin del ciclo escolar se adelantará al próximo 5 de junio en todo el estado, como parte de las modificaciones acordadas a nivel nacional por las autoridades educativas.

Esto luego de que el secretario de Educación Pública de México, Mario Delgado, diera a conocer que el ciclo escolar 2025-2026 concluirá en esa fecha para estudiantes de educación básica, incluyendo preescolar, primaria, secundaria y preparatoria.

El funcionario detalló que la decisión fue tomada por unanimidad durante la reunión del Consejo Nacional de Autoridades Educativas, integrado por las y los secretarios de Educación de todo el país.

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Por acuerdo unánime del Consejo Nacional de Autoridades Educativas, integrado por todas las secretarias y secretarios de educación de nuestro país, se modifica el Calendario Escolar para concluir clases el próximo 5 de junio.



📌Las labores… pic.twitter.com/LlD1JaVZaW — Mario Delgado (@mario_delgado) May 7, 2026

Asimismo, señaló que las labores administrativas concluirán el 12 de junio, mientras que el regreso a clases será el 31 de agosto para dar inicio al ciclo escolar 2026-2027. Explicó que la modificación al calendario se realizó debido a las altas temperaturas previstas durante junio y julio, además de la realización del Mundial de Futbol.

Durango también confirmó ajustes al calendario escolar

La Secretaría de Educación del Estado de Durango (SEED) y el titular de la dependencia, José Guillermo Adame Calderón, confirmaron que en la entidad concluirá el ciclo escolar 2025-2026 el próximo 5 de junio, luego del acuerdo aprobado por autoridades educativas del país ante las altas temperaturas y el Mundial de Futbol.

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Entre los cambios anunciados se encuentra la reprogramación del Consejo Técnico Escolar, que pasará del 29 de mayo al 8 de junio. Además, del 17 al 28 de agosto se llevarán a cabo jornadas de fortalecimiento académico para estudiantes antes del arranque oficial del ciclo escolar 2026-2027.

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