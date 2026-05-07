Atacan a Jóvenes Presuntamente con Cuchillos tras Discusión de Pareja en Coahuila

La mañana de este miércoles 6 de mayo, una discusión de pareja escaló a un ataque violento que terminó con dos hombres lesionados, uno de ellos en estado grave, en el fraccionamiento Río Bravo en Piedras Negras, Coahuila.

Los hechos se registraron una casa ubicada sobre la calle Libertadores 608, donde Ricardo "N" de 27 años, se encontraba junto a su primo, identificado como Oswaldo "N" de 21.

Según el testimonio de Ricardo, su pareja sentimental, identificada como Noelia "N", arribó al lugar y comenzó una discusión derivada de una presunta infidelidad. Tras retirarse momentáneamente, la mujer regresó acompañada de cuatro hombres.

La situación se tornó violenta en cuestión de minutos. Los agresores, presuntamente armados con palos y cuchillos, atacaron a ambos jóvenes afuera del domicilio, dejándolos con diversas lesiones antes de huir del lugar.

Paramédicos trasladaron a los heridos al Hospital General Dr. Salvador Chavarría, donde fueron atendidos por el personal médico. Ricardo "N" presentó heridas superficiales en el tórax y muslo derecho; su estado de salud es estable.

Por otra parte, Oswaldo "N" sufrió traumatismo craneoencefálico, posible neumotórax y una herida cortante en la pierna izquierda. Su condición fue reportada como grave pero estable.

Autoridades ya investigan la identidad y paradero de los agresores, entre los que se menciona a un sujeto identificado como Edson "N", presuntamente vecino del sector y vinculado al conflicto. El caso permanece abierto.

Mujer sufre quemaduras tras ser atacada por su pareja con aceite hirviendo en Piedras Negras

Una mujer resultó con quemaduras de segundo grado en el rostro luego de que su pareja sentimental presuntamente le arrojara aceite hirviendo durante una agresión ocurrida en un domicilio de la colonia 24 de Agosto, en Piedras Negras.

Noticia relacionada: Hombre le Arroja Aceite Hirviendo a su Pareja en Coahuila; Sufre Quemaduras de Segundo Grado

Corporaciones policiacas arribaron al lugar y desplegaron un operativo para localizar al presunto responsable, aunque no lograron detenerlo. La víctima fue trasladada al Hospital General Dr. Salvador Chavarría para recibir atención médica y posteriormente presentó la denuncia formal ante la Fiscalía.

Historias recomendadas: