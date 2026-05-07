Camión de Carga Vuelca Luego de Chocar Contra Tren en Zona Industrial de Gómez Palacio

La mañana de este jueves 7 de mayo, un camión de carga intentó ganarle el paso al tren en la zona industrial de Gómez Palacio; sin embargo, no lo logró y terminó volcado sobre el bulevar González de la Vega y la calle Cuatro Ciénegas.

Tren Embiste Camión de Carga en Zona Industrial de Gómez Palacio

La unidad transportaba alimento para ganado y después del el impacto, quedó recostada con las llantas atoradas debajo del ferrocarril. Empleados de la empresa propietaria realizaron maniobras para retirar el vehículo y trasladar la carga a otra unidad.

El joven conductor del camión no presentó lesiones. Agentes de Vialidad y peritos acudieron al lugar para tomar conocimiento de los hechos.

Trasladan al hospital a joven tras chocar contra tren en Gómez Palacio

Durante la mañana del 5 de mayo, una camioneta chocó contra el tren al intentar ganarle el paso en el bulevar Jabonoso y Ciclo Combinado en la ciudad de Gómez Palacio, Durango.

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El conductor, un joven de 21 años alcanzó a ser impactado en la parte trasera de su unidad, por lo que giró 180 grados, desprendiendo las bolsas de aire de la camioneta.

Al arribo de las autoridades, el joven fue trasladado al Hospital General de Gómez Palacio tras resultar policontundido. La camioneta fue asegurada por las autoridades mientras que el tren siguió su marcha.

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