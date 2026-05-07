Durango Adelantará el Fin del Ciclo Escolar por Altas Temperaturas y Mundial de Futbol

La Secretaría de Educación del Estado de Durango (SEED) confirmó a través de sus redes sociales que el calendario escolar 2025-2026 será adelantado, luego del acuerdo alcanzado entre la Secretaría de Educación Pública (SEP) y autoridades educativas del país para modificar las fechas oficiales ante las altas temperaturas y la realización del Mundial de Futbol.

¡Tenemos noticias! 📢



Por acuerdo unánime del Consejo Nacional de Autoridades Educativas, integrado por todas las secretarias y secretarios de educación de nuestro país, se modifica el Calendario Escolar para concluir clases el próximo 5 de junio.



📌Las labores… pic.twitter.com/LlD1JaVZaW — Mario Delgado (@mario_delgado) May 7, 2026

De acuerdo con el comunicado emitido por la SEP, el ciclo escolar concluirá el próximo 5 de junio para escuelas públicas y privadas de nivel básico y medio superior. Además, el Consejo Técnico Escolar programado para el 29 de mayo se recorrerá al 8 de junio y las labores administrativas finalizarán el 12 de junio.

Las autoridades educativas indicaron que el próximo ciclo escolar 2026-2027 iniciará el 31 de agosto, mientras que del 17 al 28 de agosto se realizarán actividades enfocadas al fortalecimiento de aprendizajes para estudiante. La medida fue aprobada de manera unánime durante la reunión nacional del Consejo Nacional de Autoridades Educativas (CONAEDU).

Secundaria impide el ingreso a alumna por tener un tatuaje en Matamoros, Coahuila

Una alumna de 14 años no pudo continuar asistiendo a clases en la Secundaria Técnica Número 43, ubicada en el ejido El Cuije, en Matamoros, luego de presentarse con un tatuaje que se realizó con autorización y acompañamiento de sus padres.

Noticia relacionada: Secundaria le Niega Acceso a Clases a Alumna por Hacerse un Tatuaje en La Laguna

De acuerdo con los padres, la dirección del plantel les informó que la estudiante ya no podría ingresar a la escuela debido al tatuaje. Sin embargo, aseguraron que el reglamento interno de la institución no contempla sanciones ni restricciones relacionadas con la apariencia física o los tatuajes de los alumnos.

El caso generó debate entre padres de familia y usuarios en redes sociales, luego de que la familia acusara un presunto acto de discriminación y advirtiera que buscaría llegar hasta las últimas consecuencias legales. La polémica también abrió discusión sobre los límites de las instituciones educativas respecto a la imagen personal de los estudiantes.

Historias recomendadas: