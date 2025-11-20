Video: Captan Momento Donde Perrito es Abandonado en Periférico de Torreón

Mediante las redes sociales, se dio a conocer el video donde un sujeto abordo de un carro abandonó a un perrito a las afueras de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro en el Periférico Raúl López Sánchez en Torreón.

El video fue compartido por la Defensoría Animalista Laguna, quienes están pidiendo el apoyo de la ciudadanía para buscarle un hogar al perro, ya que la universidad no puede adoptarlo debido a que tienen varios animales albergados.

De acuerdo con la Ley de Protección y Trato Digno a Seres Humanos Sintientes del artículo 261 del código penal del Estado de Coahuila, dice que quien abandona, lastima o mata a un ser, puede recibir una multa o cárcel.

Perro es arrastrado por una camioneta en Lerdo

Un perro fue arrastrado por una camioneta en una calle de terracería de la comunidad León Guzmán en Lerdo, Durango. Habitantes señalaron que una persona logró intervenir y cortar la cuerda con la que el animal era jalado.

De acuerdo con versiones de los vecinos, el conductor habría actuado en represalia porque el perro ingresó a unos corrales de gallos. El caso generó indignación en la comunidad, cuyos habitantes pidieron que las autoridades investigaran y sancionaran el acto de maltrato animal.

