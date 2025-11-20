Aseguran Más de 7 Mil 500 Litros de Combustible Ilegal en Gómez Palacio

La Fiscalía General de la República (FGR) aseguró más de 7 mil 500 litros de combustible robado y dos inmuebles en Durango. Los operativos se realizaron en el entroque Villa Unión-Durango La Joya y en el ejido La Noria de Gómez Palacio, donde se desmantelaron instalaciones clandestinas para el almacenamiento ilegal de hidrocarburos.

En el primer cateo se encontró un display digital conectado a dos tanques subterráneos de gas licuado. En el segundo operativo en un inmueble ubicado en el ejido La Noria Sector 23 en el municipio de Gómez Palacio, se aseguraron dos cisternas con combustible y mangueras de alta presión. Ambas propiedades tenían conexiones ilegales para el almacenamiento y distribución de hidrocarburos.

Los operativos fueron ejecutados por la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional y Policía Federal Ministerial. Todo lo asegurado quedó a disposición del Ministerio Público Federal para continuar con las investigaciones.

Aseguran Tractocamión con Combustible Ilegal en Parras

Autoridades estatales y federales detuvieron en Parras de la Fuente a dos personas que transportaban más de 40 mil litros de combustible en un tractocamión estacionado de manera irregular cerca de un poliducto. Durante los recorridos preventivos, los elementos detectaron que la unidad tenía conectada una manguera que conducía a una toma clandestina.

Noticia relacionada: Aseguran Toma Clandestina y Tractocamión con Más de 40 Mil Litros de Combustible en Coahuila

Personal de Pemex inhabilitó la conexión ilegal, mientras que los detenidos, el vehículo y el combustible quedaron a disposición del Ministerio Público para continuar con las investigaciones.

Historias recomendadas: