Colectivo Encuentra Fosa Clandestina con Restos Humanos en La Laguna

Recientemente se informó que un grupo de buscadores de personas desaparecidas localizó en la Comarca Lagunera una nueva fosa clandestina que contenía restos humanos.

Respecto al hallazgo, la Fiscalía Especializada para la Búsqueda de Personas Disparadas continúa con el proceso de identificación de los restos en coordinación con el colectivo civil que realizó el hallazgo.

Colectivo Localiza Fosa Clandestina con Restos Humanos en La Laguna.

José Ángel Herrera, titular de la Fiscalía para Personas Desaparecidas, detalló que ya se analiza el tipo de restos encontrados, así como el número de personas que podrían corresponder a este hallazgo.

Grupo Vida encuentra restos humanos en Gómez Palacio

El colectivo Grupo Vida informó que después de una denuncia anónima recibida el 24 de octubre, realizó una búsqueda en Gómez Palacio donde localizó restos humanos en avanzado estado de descomposición. La osamenta, que presentaba indicios de haber sido expuesta durante varios meses, fue encontrada junto a algunas prendas.

Autoridades resguardaron el sitio y trasladaron los restos al Servicio Médico Forense (SEMEFO) para los estudios de identificación correspondientes. El colectivo señaló que este hallazgo se sumaba a los resultados recientes obtenidos en sus jornadas de búsqueda.

