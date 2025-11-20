Inicio Coahuila Conagua Advierte Posible Formación de Torbellinos o Tornados en Coahuila

Conagua Advierte Posible Formación de Torbellinos o Tornados en Coahuila

La Conagua advirtió mediante redes sociales la posible formación de torbellinos o tornados en Guerrero y Nava, Coahuila.

Conagua Advierte Posible Formación de Torbellinos o Tornados en Guerrero y Nava, Coahuila

Conagua Advierte Posible Formación de Torbellinos o Tornados en Coahuila. Foto: Conagua

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó la tarde de este jueves 20 de noviembre que se detectó una celda en rotación en las inmediaciones de los municipios de Guerrero y Nava, Coahuila, con desplazamiento hacia el noreste. El aviso fue emitido a través de su cuenta oficial en redes sociales, donde advirtió sobre la posible formación de torbellinos o tornados en la región.

Según el pronóstico, las condiciones atmosféricas podrían generar chubascos, lluvias fuertes y vientos con rachas que oscilan entre 50 y 70 km/h, además de posible caída de granizo

Por su parte, la dependencia de Protección Civil de Coahuila informó mediante sus redes sociales, que las fuertes rachas de viento podrían ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios.

¿Qué hacer ante un tornado? 

De acuerdo con información del Gobierno de México, se recomienda que ante la posibilidad de un tornado la población prepare un kit de emergencia con copias de documentos de identidad, mantenga a la mano los números de contacto oficiales y ubique un sitio seguro para resguardarse, como un sótano o área estable.

La autoridad también señaló que después del paso de un tornado, es fundamental verificar si alguna persona requiere atención médica y buscar apoyo especializado. Además, advirtió que no se debe intentar huir de un tornado en zonas urbanas o con tráfico a bordo de un vehículo.

