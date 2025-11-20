Conagua Advierte Posible Formación de Torbellinos o Tornados en Coahuila

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó la tarde de este jueves 20 de noviembre que se detectó una celda en rotación en las inmediaciones de los municipios de Guerrero y Nava, Coahuila, con desplazamiento hacia el noreste. El aviso fue emitido a través de su cuenta oficial en redes sociales, donde advirtió sobre la posible formación de torbellinos o tornados en la región.

Según el pronóstico, las condiciones atmosféricas podrían generar chubascos, lluvias fuertes y vientos con rachas que oscilan entre 50 y 70 km/h, además de posible caída de granizo.

📡 Esta tarde, se registra la posible formación de #Torbellinos o #Tornados en los municipios de Guerrero y Nava, #Coahuila. pic.twitter.com/KFYhmwspNB — CONAGUA Clima (@conagua_clima) November 20, 2025

Por su parte, la dependencia de Protección Civil de Coahuila informó mediante sus redes sociales, que las fuertes rachas de viento podrían ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios.

Esta tarde se pronostican chubascos con lluvias puntuales fuertes, descargas eléctricas y posible caída de granizo en las regiones Centro-Desierto, Carbonífera y Norte de #Coahuila. Viento con rachas de 70 a 80 km/h y posible formación de torbellinos o tornados pic.twitter.com/XUGb3TAWA4 — Protección Civil Coahuila (@PCcoahuila) November 20, 2025

¿Qué hacer ante un tornado?

De acuerdo con información del Gobierno de México, se recomienda que ante la posibilidad de un tornado la población prepare un kit de emergencia con copias de documentos de identidad, mantenga a la mano los números de contacto oficiales y ubique un sitio seguro para resguardarse, como un sótano o área estable.

La autoridad también señaló que después del paso de un tornado, es fundamental verificar si alguna persona requiere atención médica y buscar apoyo especializado. Además, advirtió que no se debe intentar huir de un tornado en zonas urbanas o con tráfico a bordo de un vehículo.

