Logran Capturar a Oso Negro Después de Avistamientos en Saltillo

Después de varios avistamientos de un oso negro, la Policía Ambiental de Saltillo logró la captura y resguardo del ejemplar

Después de varios avistamientos de un oso negro logran la captura del ejemplarFoto: N+

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La Policía Ambiental de Saltillo advirtió que podrían aumentar los avistamientos de osos debido al destete de los oseznos

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