Logran Capturar a Oso Negro Después de Avistamientos en Saltillo

La Policía Ambiental de Saltillo advirtió que, en las próximas semanas, podrían aumentar los avistamientos de osos debido al destete de los oseznos, es decir, la separación de su madre, una etapa natural en la que los ejemplares jóvenes comienzan a desplazarse por cuenta propia en busca de alimento y territorio.

Jessica Terrazas, titular de la unidad, recordó que hace 2 años se registró un importante número de avistamientos en los alrededores de la mancha urbana, principalmente hacia el oriente y sur de Saltillo, situación que generó diversos reportes por parte de la ciudadanía.

Mencionó que aquellos osos que nacieron en ese tiempo ahora se encuentran en la etapa de separación, por lo cual las autoridades deberán mantenerse atentas para atender los reportes de la población y actuar de manera oportuna ante cualquier situación relacionada con la presencia de estos animales en zonas habitadas.

Asimismo, exhortó a la ciudadanía a evitar acercarse a los ejemplares o intentar alimentarlos, además de reportar cualquier avistamiento a las autoridades correspondientes para prevenir riesgos tanto para las personas como para los animales.

Capturan a oso negro en Saltillo

Después de varios reportes sobre el avistamiento de un oso en distintos puntos de la ciudad de Saltillo, principalmente en el sector del Cerro del Pueblo, elementos de la Policía Ambiental, Policía Municipal, Bomberos y personal del Museo del Desierto realizaron un operativo para lograr la captura del ejemplar.

Se trata de un oso negro de aproximadamente 2 años, el cual descendió hasta la zona urbana y fue localizado dentro de un ducto de desagüe en la colonia El Mirador, por lo que durante varias horas las autoridades trabajaron para hacerlo salir y poder capturarlo de manera segura, sin poner en riesgo a los habitantes del sector.

Finalmente, el ejemplar fue sedado y capturado sin contratiempos para posteriormente ser trasladado al área de Protección Ambiental, donde recibirá atención y valoración médica por parte de especialistas.

Más adelante, se tiene previsto liberarlo nuevamente en su hábitat natural, una vez que las autoridades determinen que se encuentra en condiciones óptimas para regresar a la vida silvestre.