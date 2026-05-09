Denuncian Robo de Cristos de Bronce en Panteón Municipal de Piedras Negras

Habitantes de la comunidad Villa de Fuente en Piedras Negras, denunciaron el robo de cristos elaborados de aluminio, metal y bronce en diversas tumbas del panteón municipal, situación que ha generado indignación entre familiares de personas sepultadas en el lugar.

De acuerdo con los reportes, los robos habrían ocurrido durante los últimos días, cuando personas desconocidas ingresaron al camposanto para desprender las figuras religiosas de las lápidas.

Familiares afectados señalaron que, además de la pérdida económica, estos actos representan una falta de respeto hacia la memoria de sus seres queridos. Algunos visitantes indicaron que no es la primera vez que ocurren robos en el sitio, por lo que exigieron mayor vigilancia por parte de las autoridades municipales.

Hasta el momento, las autoridades locales no han informado sobre personas detenidas, pero se espera que se refuercen las medidas de seguridad para evitar que estos hechos se repitan,

Vecinos hicieron un llamado la ciudadanía para denunciar cualquier actividad sospechosa y colaborar en la protección de espacios destinados al descanso de los difuntos.

Autoridades realizan mantenimiento en panteón Villa de Fuente por el día de las madres

Con motivo de la próxima celebración del día de las madres, autoridades municipales dieron inicio a los trabajos de limpieza y mantenimiento en el panteón municipal de Villa de Fuente, con el objetivo de recibir a las familias que acudirán a visitar a sus seres queridos.

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Desde temprana hora, cuadrillas de trabajadores comenzaron con la recolección de basura, retiro de maleza y acondicionamiento de las áreas comunes, buscando garantizar un espacio digno y seguro para los visitantes durante esta significativa fecha.

De acuerdo con personal del ayuntamiento, estas labores forman parte de un operativo especial que se implementa cada año previo al 10 de mayo, fecha en la que se registra una alta afluencia de personas en los cementerios de la ciudad.

De igual forma se hizo un llamado a la ciudadanía para colaborar en el mantenimiento del lugar, depositando la basura en los contenedores y respetando las normas establecidas dentro del camposanto.

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