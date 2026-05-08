Investigan Presunta Red de Incapacidades Falsas para Personal Educativo en La Laguna

El secretario general de la Sección 35 del SNTE, Arturo Díaz, denunció la operación de una presunta red dedicada a tramitar incapacidades médicas falsificadas que mantiene a personal educativo sin presentarse a trabajar por periodos prolongados.

De acuerdo con el dirigente, se han detectado casos de trabajadores que llevan hasta dos años ausentes de sus centros laborales amparados en supuestos documentos clonados o diagnósticos simulados, que van desde lumbalgias hasta depresiones inexistentes.

Díaz señaló que presuntamente esta práctica se realiza presuntamente en complicidad con médicos del ISSSTE, por lo que ya se rastrean las firmas de los doctores involucrados para deslindar responsabilidades.

El líder sindical indicó que la investigación ya está en curso y que se buscara sancionar tanto a quienes tramitan las incapacidades apócrifas como a los profesionales de la salud que las avalan.

Vinculan a hombre por presuntas incapacidades médicas falsas en Durango

El pasado mes de febrero, un hombre identificado como Carlos “N” fue vinculado a proceso en Durango luego de que presuntamente entregó incapacidades médicas falsas para justificar faltas en su lugar de trabajo. La investigación fue realizada por la Fiscalía General de la República.

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De acuerdo con las autoridades, los documentos utilizados no habrían sido expedidos por ninguna institución de salud oficial. Un juez federal determinó que existían elementos suficientes para iniciar el proceso penal por el presunto uso de documentación apócrifa.

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