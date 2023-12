Cristina Pacheco Nunca Me Dijo a Ciencia Cierta Qué Tenía: Carlos Brito

Carlos Brito, director de Canal Once, lamentó hoy, 21 de diciembre de 2023, la muerte de Cristina Pacheco y recordó el momento cuando la periodista tuvo que suspender su programa Aquí nos tocó vivir por motivos de salud.

Durante una entrevista para Nmás, el director de Canal Once comentó que la decisión que tomó Cristina Pacheco al despedirse de su programa fue muy valiente y nada fácil, además reiteró que nunca le dijo a “ciencia cierta qué es lo que tenía”.

Video: Cristina Pacheco Cambió la Historia de Hacer Televisión: Julio Patán

“Lamentablemente, el 1 de diciembre, que ella me avisó que tendría que suspender su programa por motivo de salud. La verdad es que no tengo muchas palabras que decir. Nuestro pésame esta con su hija, con su familia. Harán de manera privada los servicios funerarios y nosotros en la programación del Once le estaremos rindiendo un homenaje a lo largo de esta semana y durante todo el 2024”, dijo Carlos Brito.

Al referirse a Aquí nos tocó vivir, el director de Canal Once destacó que fue un programa que solo la periodista lo pudo haber creado.

Noticia relacionada: IPN, Canal Once y Secretaría de Cultura Lamentan Muerte de Cristina Pacheco

Es un programa que solo ella pudo haber creado, es muy interesante la manera en la que surge y lo cuenta. Es la verdad una mujer extraordinaria que se nos fue y nos deja un gran vacío en el Once.

Video: Cristina Pacheco, Una Eminencia en el Periodismo y Gran Persona: Canal 11

El director de Canal Once contó que Cristina Pacheco era una mujer que se preocupaba por todos, ya que al despedirse de su programa le pidió conservar a quien fue su equipo de trabajo por más de 40 años en diferentes producciones de la televisora.

“Es admirable lo que ella hizo cuando me dice que lamentablemente tenía que suspender su programa... Siempre vio por el equipo que la acompañó, me pide conservar a su equipo de producción en diferentes programas y ese compromiso lo hice con ella y lo voy mantener”, sostuvo Carlos Brito.

El director de Canal Once sostuvo que Cristina Pacheco nunca le dijo a “ciencia cierta qué es lo que ella tenía, pero me dijo que no podía más porque no quería hacer mal su trabajo”.

Historias recomendadas:

Con información de N+

LSH