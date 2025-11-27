FIL Guadalajara: Guía de Eventos Clave, Horarios y Autores Invitados

La Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2025 promete convertirse en el epicentro literario de Iberoamérica. En su 39 edición, la FIL Guadalajara ofrecerá un programa que incluye autores de todos los continentes y de diferentes lenguas.

Durante nueve días, el público de la FIL Guadalajara escuchará a sus autores preferidos, mientras la ciudad se llena de conciertos, exposiciones, muestras de arte, funciones de cine y teatro. En esta ocasión, Barcelona será el invitado de honor.

FIL Guadalajara: eventos clave y horarios

La mayor reunión del mundo editorial en español llegará a Guadalajara del 29 de noviembre al 7 de diciembre de 2025. La FIL Guadalajara no se limita a la venta de libros, su valor real está en el programa cultural, académico y artístico que ofrece.

Estas son las actividades esenciales con fechas, horarios y sedes:

La verdad de las historias. Chimamanda en México

Participan: Chimamanda Ngozi Adichie y Cristina Rivera Garza

Sábado 29 de noviembre, 19:00 a 19:50 horas

Auditorio Juan Rulfo, planta baja, Expo Guadalajara

Habrá traducción inglés-español y transmisión vía streaming

Homenaje a Mario Vargas Llosa: El privilegio de apagar la luz

Participan: Javier Cercas, Leonardo Padura, Pilar Reyes, Marisol Schulz Manaut

Modera: Xavi Ayén

Domingo 30 de noviembre, 19:00 a 20:50 horas

Auditorio Juan Rulfo, planta baja, Expo Guadalajara

Habrá transmisión vía streaming

Julieta Fierro: una estrella para siempre

Participan: Julia Tagüeña, Brenda Arias Martín, María Emilia Beyer, Sara Poot Herrera

Martes 02 de diciembre, 19:00 a 19:50 horas

Auditorio Juan Rulfo, planta baja, Expo Guadalajara

Habrá transmisión vía streaming

Mil Jóvenes con Cristina Rivera Garza

Participa: Cristina Rivera Garza

Presenta: Mayra González

Viernes 05 de diciembre 16:00 a 17:20

Auditorio Juan Rulfo, planta baja, Expo Guadalajara

Habrá transmisión vía streaming

Mil Jóvenes con Joan Manuel Serrat

Participan: Joan Manuel Serrat y Benito Taibo

*Se requiere invitación

Jueves 04 de diciembre, 16:00 a 17:20

Auditorio Juan Rulfo, planta baja, Expo Guadalajara

Habrá transmisión vía streaming

En el Macromódulo de Firma de Libros se presentarán:

Guillermo Arriaga, domingo 30 de noviembre, 19:00 a 20:50 horas.

Rita Segato: lunes 01 de diciembre, 19:00 a 19:50 horas.

Amandititita, lunes 01 de diciembre, 20:00 a 20:50 horas.

Nilda Chiaraviglio, miércoles 03 de diciembre, 18:00 a 18:50 horas.

Elisabet Benavent, miércoles 03 de diciembre, 19:00 a 20:50 horas.

Cristina Rivera Garza, jueves 04 de diciembre, 19:00 a 20:50 horas.

Lupillo Rivera, viernes 05 de diciembre, 14:00 a 17:50 horas.

Camila Sodi, viernes 05 de diciembre, 20:00 a 20:50 horas.

La edición 2025 de la FIL Guadalajara contará con la presencia de Barcelona como invitado de honor, lo que implica no solo la asistencia de una delegación literaria diversa, sino la presentación de artistas enfocados en otras artes. En el foro FIL se presentarán de manera gratuita a las 21:00 horas:

Love of Lesbian: sábado 29 de noviembre.

Rigoberta Bandini: viernes 05 de diciembre

Mushkaa: sábado 06 de diciembre

La Sra. Tomasa: domingo 07 de diciembre

También habrá actividades escénicas; entre las obras programadas se encuentra Yo, travesti de Roberto G. Alonso, la cita es el miércoles 3 de diciembre, a las 20:00 horas, en el teatro Experimental de Jalisco. La feria incluirá un ciclo de Cine de Barcelona, que se realizará en la sala Guillermo del Toro, de la Cineteca FICG.

Entre las presentaciones de libros, lanzamientos y firmas de libros, también habrá conferencias magistrales, paneles internacionales, foros de debate y charlas con autores, editores y profesionales del libro, también se han programado homenajes y reconocimientos literarios.

FIL Guadalajara, cuándo: Del 29 de noviembre al 7 de diciembre de 2025

Horarios, público en general:

29 y 30 de noviembre, 4, 5, 6 y 7 de diciembre, de 9:00 a 21:00 horas.

1, 2 y 3 de diciembre, de 16:00 a 21:00 horas.

5 de diciembre, de 9:00 a 23:00 horas.

FIL Guadalajara, dónde: Expo Guadalajara, Av. Mariano Otero 1499, Colonia Verde Valle, Guadalajara, Jalisco, México

