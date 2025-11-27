FIL Guadalajara 2025: Fechas, Horarios y Todo lo Que Debes Saber Antes de Asistir

La Feria Internacional del Libro de Guadalajara, en su edición 2025, está próxima a llevarse a cabo; en este magno evento, se espera la presencia de profesionales y escritores que forman parte del mundo literario.

¿Cuándo comienza la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2025?

De acuerdo con la UdeG, esta feria comenzará el sábado 29 de noviembre y se realizará, como es costumbre, en la Expo Guadalajara de las 09:00 a las 21:00 horas. Y concluirá hasta el 7 de diciembre.

Sin embargo, toma en cuenta que del 1 al 3 de diciembre, en el horario de las 09:00 a 17:00 horas, el acceso será únicamente para profesionales, así como prensa. Además, el día 5, el horario se extenderá hasta las 11 de la noche.

¿Qué país es el invitado de honor de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2025?

En esta ocasión, el país o región invitada es Barcelona, por lo que se reunirá “el mundo editorial en español”.

Durante los nueve días de la Feria, el público escucha a sus autores preferidos, la industria del libro convierte a Guadalajara en su corazón, y la ciudad se llena de música, arte, cine y teatro del país o región Invitada de Honor FIL Guadalajara

¿Dónde puedo ver el programa completo de actividades de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2025?

Si te interesa ir, puedes acceder al programa completo de actividades en la página oficial de la FIL Guadalajara dando clic en el siguiente enlace: https://www.fil.com.mx/prog/indice.asp

Aquí, encontrarás qué escritores están invitados, las conferencias que estarán disponibles e incluso, los eventos musicales que trae la UdeG para todos los amantes de las letras.

Mayra Galán / N+

