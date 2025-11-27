¿Qué Causó el Incendio en Hong Kong? Esto se Sabe Sobre la Tragedia que Deja Más de 80 Muertos

Un devastador incendio causó una tragedia en un complejo de departamentos, en Hong Kong. El siniestro ha causado la muerte de más de 80 personas, pero, ¿qué causó el fatal siniestro? Esto es lo que se sabe sobre el caso, considerado como uno de los más graves en el mundo, en los últimos 30 años.

¿Qué pasó en Hong Kong?

Al menos siete de los ocho edificios de un complejo residencial Wang Fuk Court, en el distrito Tai Poi, se incendiaron el miércoles, 26 de noviembre de 2025, mientras se realizaban obras de remodelación.

Hasta hoy, 27 de noviembre de 2025, han muerto 83 personas por el voraz incendio.

Las autoridades reportaron que 76 personas resultaron heridas y fueron hospitalizadas, entre ellas 11 bomberos.

También se reportó que al menos 279 personas continúan desaparecidas.

Además, 62 personas siguen atrapadas en sus departamentos, mientras las autoridades continúan con las labores de rescate.

Autoridades se mantienen en alerta por el riesgo de colapso de los edificios.

Tres personas de la empresa encargada de la remodelación del edificio fueron detenidos, por homicidio imprudencial

El Consulado de México en Hong Kong descartó que haya mexicanos afectados por el incendio.

El papa León XIV envió sus condolencias por las personas que murieron y mencionó que “confía las almas de los fallecidos a la misericordia del Todopoderoso” y ofreció “oraciones por el personal de emergencia que continúa prestando asistencia médica y buscando a los que aún están desaparecidos".

¿Qué habría causado el incendio?

De acuerdo con los primeros reportes, el incendio inició en uno de los edificios y se propagó de forma muy rápida, intensificándose por los andamios de bambú recubiertos con mallas de seguridad, lonas impermeables y planchas de poliestireno expansivo, utilizados en las obras de remodelación del exterior, que comenzaron desde julio de 2024.

Las autoridades de Hong Kong consideraron que la velocidad de propagación del fuego es “inusual”, atribuyendo las acusas a los materiales de poliestireno, altamente inflamable.

Por esta tragedia, autoridades detuvieron a dos directores y a un consultor de ingeniería de la empresa responsable de las obras de remodelación, quienes fueron señalados por homicidio imprudencial, por el uso de materiales que pudieron haber alentado a que el fuego se expandiera de forma rápida.

Autoridades de Hong Kong crearon un equipo especial para investigar las posibles irregularidades o prácticas de corrupción en las obras de renovación del complejo residencial.

En tanto, el Consulado de México en Hong Kong publicó en su cuenta de X que el incendio se pudo haber originado por el clima seco, los fuertes vientos y equipo de construcción inadecuado.

Se especula sobre las causas del incendio en el norte de Hong Kong. El reciente clima seco, fuertes vientos y equipo de construcción inadecuado pueden haber contribuido al incendio.

Mapa complejo residencial Wang Fuk Court

