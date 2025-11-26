Fuerte Incendio en Complejo de Edificios en Hong Kong Deja Casi 40 Muertos y Varios Heridos

Un incendio de gran magnitud en el distrito de Tai Po, al norte de Hong Kong, dejó un saldo de casi 40 personas muertas, decenas de heridas y desaparecidas.

Autoridades de Hong Kong confirmaron que la cifra de personas muertas subió a 36 y la de desaparecidas a 279.

Aumentó a 36 el número de personas fallecidas por el incendio en varias torres residenciales en el distrito de Ti Po de Hong Kong; se reportan al menos 279 desaparecidos y 29 hospitalizados.



De acuerdo con medios locales, una de las víctimas mortales sería un bombero que laboraba en el incidente.

Las llamas del siniestro se propagaron rápidamente por el andamiaje de bambú instalado en un bloque de departamentos, informó la policía.

Los bomberos atendieron el incendio en un complejo de viviendas. Foto: Reuters

Además de las víctimas, se reportaron personas atrapadas en el interior de los tres edificios afectados por el fuego, luego de que este evolucionara de forma rápida.

En redes sociales, así como en medios de comunicación, se observa cómo parte del andamiaje se derrumbó, mientras una densa columna de humo se levantaba a varios metros.

Para atender la emergencia, las autoridades han cerrado algunas vialidades, con el fin de no entorpecer las labores de los bomberos y las ambulancias.

La agencia Reuters informó la mañana de este miércoles que las víctimas mortales eran al menos 13, mientras EFE reportaba que 16 personas se reportaban como heridas y el número de desaparecidas era indeterminado.

Entre las personas muertas se encuentran mujeres, hombres y un bombero.

EFE citó una entrevista a una residente de la zona, de apellido Cheung, quien declaró al diario hongkonés South China Morning Post: “Los edificios arden en cadena y nadie parece apagarlos", y ha recordado que en las obras cercanas se habían detectado obreros fumando, por lo cual, incluso, se habían impuesto multas.

Por su parte, un alto mando policial de Tai Po dijo que, al no estar controlado el fuego en ninguno de los bloques, resulta imposible realizar registros piso por piso para confirmar que todas las viviendas han sido evacuadas, por lo que se desconoce cuántas personas permanecen atrapadas.

Un complejo amplio de departamentos

El diario South China Morning Post informó que esta urbanización cuenta con casi 2 mil viviendas, en donde habitan unas 4 mil personas.

Una de las imágenes más devastadoras fue la de un hombre, de 71 años, que comenzó a llorar mientras veía el incendio, pues, refiere el medio, su esposa estaba atrapada en el complejo.

Un hombre de 71 años llora desconsolado al ver el incendio, ya que su mujer estaba atrapada en uno de los edificios. Foto: Reuters

Apenas el año pasado, se había comenzado con una renovación de los edificios. Para ello, se usaban andamios de bambú, mismos que ardieron y provocaron la rápida propagación del fuego.

Con información de agencias y N+

ICM