Trump Advierte que Puede Resolver Situación en Venezuela "Por las Malas" si lo Considera

Donald Trump dijo que está dispuesto a hablar con Nicolás Maduro, pero adelantó que está dispuesto a “hacerlo por las malas”. El presidente republicano dijo que el régimen chavista “ha causado muchos problemas y ha mandado a millones de personas” a Estados Unidos.

Estados Unidos designó al Cártel de los Soles como una organización terrorista; el grupo criminal incluiría a Nicolás Maduro y la cúpula chavista .

como una organización terrorista; el grupo criminal incluiría a y la cúpula . Donald Trump ha intensificado la presencia militar de Estados Unidos en el Caribe, lo que ha aumentado las tensiones con Venezuela.

Noticia relacionada: Nicolás Maduro Exhibe Espada de Simón Bolívar durante Marcha ‘contra el Imperialismo’ en Caracas

Donald Trump afirma que está dispuesto a “hacerlo por las malas” en Venezuela si no funciona

A bordo del Air Force One, durante un vuelo en dirección a Florida, Donald Trump declaró que está dispuesto a dialogar con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. El presidente dijo que está discutiendo con su equipo cómo podrían ser los términos de esa conversación.

Acto seguido, una reportera mencionó que el presidente de Venezuela está señalado por presuntamente dirigir el Cártel de los Soles, organización señalada como terrorista por Estados Unidos:

A Maduro Estados Unidos lo designó jefe de esta organización terrorista extranjera. ¿Por qué quiere usted hablar con él si es el jefe...?

Donald Trump respondió que su intención es “salvar vidas”, pero que eso no le impedirá “hacerlo por las malas” de ser necesario:

Si podemos salvar vidas, si podemos hacer las cosas por las buenas, está bien. Y si tenemos que hacerlo por las malas, también está bien.

Ante la pregunta de cuál sería su objetivo final en Venezuela, Donald Trump señaló que el régimen chavista ha expulsado a millones de personas del país sudamericano.

Yo no les voy a decir cuál es la meta; ustedes probablemente deberían saber cuál es la meta. Pero ellos han causado muchos problemas y han mandado a millones de personas a nuestro país.

El presidente estadounidense también señaló al gobierno de Venezuela por presuntamente promover al Tren de Aragua y “abrir su cárceles” para enviar a los reos a Estados Unidos:

Probablemente fueron quienes más abusaron con Tren de Aragua y todos los demás que mandaron acá, los narcotraficantes y capos del narco, la gente que mandaron. Abrieron sus cárceles y penales y los botaron a Estados Unidos...

Nicolás Maduro exhibe la espada de Simón Bolívar para denunciar el imperialismo

Este mismo 25 de noviembre, en Caracas se realizó un mitin en apoyo del gobierno de Venezuela y “en contra del imperialismo”. Nicolás Maduro mostró la espada de Simón Bolívar y juró que combatiría las amenazas que vive su país:

Juro frente a este cielo, juro frente a nuestro señor Jesucristo, que daré todo mi esfuerzo por la victoria de Venezuela contra las amenazas y agresiones del imperialismo.

Las tensiones entre Estados Unidos se dispararon desde que el gobierno de Donald Trump envió buques militares al Caribe, con el fin de combatir el narcotráfico en la zona. Posteriormente, el Ejército comenzó a bombardear a navíos señalados por presuntamente traficar drogas.

El punto de máxima tensión llegó con el despliegue del portaaviones Gerald R. Ford, el más grande que posee Estados Unidos. Estos movimientos en el Caribe han sido señalados como un asedio por el gobierno de Venezuela.

Historias recomendadas: