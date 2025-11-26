En Imágenes el Incendio en Complejo de Hong Kong que dejó 44 Muertos, en su Mayoría Ancianos

Un incendio que arrasó un inmenso complejo residencial de Hong Kong dejó al menos 44 muertos y cientos de desaparecidos, indicaron este jueves las autoridades, al tiempo que la policía dijo haber detenido a tres sospechosos.

El incendio, el peor siniestro registrado en varias décadas en la ciudad, comenzó en la tarde del miércoles y seguía ardiendo el jueves en esta megaurbe muy densamente poblada.

Las llamas comenzaron en los andamios de bambú que habían sido erigidos alrededor de varias de las torres del complejo Wang Fuk Court, en Tai Po, un distrito en la zona norte del centro financiero chino, que estaba en reparación.

Imágenes del Incendio en Complejo de Hong Kong. Foto: EFE

Incendio en Complejo de Hong Kong. Foto: Reuters

Detienen a tres hombres sospechosos del incendio

Las autoridades detuvieron a tres hombres sospechosos de homicidio involuntario, informó la policía, que no dio más detalles pero prometió una rueda de prensa para más tarde.

Los bomberos de la ciudad indicaron el jueves por la mañana que al menos 44 personas murieron por el fuego y que cientos siguen desaparecidas. Un saldo anterior daba cuenta de 36 muertos y 279 desaparecidos.

Noticia relacionada: Elementos de la GN Están en Estado Crítico Tras Ataque Cerca de la Casa Blanca: Autoridades

Foto: EFE

Uno de los fallecidos es un bombero de 37 años que fue encontrado con quemaduras en el rostro y declarado muerto tras ser trasladado de urgencia al hospital.

Un agente de policía en un albergue temporal explicó a la AFP que no está claro cuántas personas están desaparecidas, ya que todavía siguen llegando residentes a reportar a familiares perdidos.

Derek Armstrong Chan, subdirector de operaciones del servicio de bomberos, afirmó que "la temperatura en el lugar es muy alta".

Foto: EFE

"Hay algunos pisos en los que no hemos podido llegar a las personas que piden ayuda, pero seguimos intentándolo", dijo el funcionario, que declaró que el fuego probablemente se propagó de un edificio a otro debido al viento ya los escombros arrastrados por este, aunque añadió que las autoridades todavía están investigando la causa.

Un periodista de AFP escuchó fuertes crujidos, posiblemente del bambú ardiendo, y vio gruesas columnas de humo elevándose desde al menos cinco de los ocho edificios del complejo.

Foto: EFE

Desconocen si hay personas atrapadas; muchos residentes eran ancianos

Agentes en el lugar afirmaron, bajo condición de anonimato, no poder confirmar si quedaban personas atrapadas al caer la noche, explicando que "los bomberos no pueden entrar".

Un residente del conjunto de 65 años identificado como Yuen explicó que lleva cuatro décadas en esta vivienda y que muchos de sus vecinos son ancianos con problemas de movilidad.

Incendio en Complejo de Hong Kong. Foto: Reuters

"Las ventanas estaban cerradas por mantenimiento, (algunas personas) no supieron que había un incendio y sus vecinos les informaron por teléfono que evacuaron", relató Yuen a AFP.

El siniestro fue calificado como de categoría cinco, el nivel más alto de alerta, que determina la movilización de efectivos de emergencia.

Foto: EFE

El presidente chino, Xi Jinping, expresó sus condolencias a las familias de las víctimas y "pidió que se haga todo lo posible para extinguir el incendio y minimizar las víctimas y las pérdidas", informó la cadena estatal CCTV.

El diario South China Morning Post indicó que la policía había comenzado a evacuar dos edificios en otro complejo residencial cercano.

Foto: AFP

Con información de AFP

Historias recomendadas: