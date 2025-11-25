Vaticano Ve Bajo Amenaza el Matrimonio: ¿Qué Dice Sobre Ola de Divorcios, Monogamia y Poliamor?

El Vaticano publicó hoy, 25 de noviembre de 2025, un documento en el que toca temas como la crisis del sacramento del matrimonio, la ola de divorcios, la monogamia y el poliamor; aquí te contamos cuál es la postura de la Santa Sede ante las nuevas formas en que se relacionan las personas.

Sacramento del matrimonio, en riesgo

En el documento, titulado Una caro. Elogio de la monogamia, aprobado por el papa León XIV, el Dicasterio de la Doctrina de la Fe del Vaticano defiende la monogamia y subraya la indisolubilidad del matrimonio para los católicos, ante "la multiplicación de los divorcios, la fragilidad de las uniones, la banalización del adulterio y la promoción del poliamor".

El cardenal Víctor Manuel Fernández, prefecto del que fuera el Santo Oficio, presentó el documento en el que se repasa "el valor del matrimonio", apoyado en reflexiones filosóficas, teológicas y culturales.

El documento del Vaticano surgió a petición de varios obispos africanos, "ante el fenómeno en muchas comunidades de la práctica, todavía habitual, de la poligamia en algunas regiones del continente", pero también es una respuesta a una época donde la Iglesia Católica ve amenazado "el sacramento del matrimonio".

De acuerdo con el documento, “nuestra época, de hecho, está experimentando diversas tendencias con respecto al amor: la multiplicación de los divorcios, la fragilidad de las uniones, la banalización del adulterio, la promoción del poliamor".

Y señala que "frente a todo esto, también debe reconocerse que las grandes narrativas colectivas (novelas, películas, canciones) continúan exaltando el mito del único y exclusivo 'gran amor'".

La paradoja es evidente: las prácticas sociales socavan lo que la imaginación celebra. Esto revela que el deseo de amor monógamo permanece inscrito en lo más profundo del ser humano, incluso cuando el comportamiento parece negarlo.

Además, el documento refiere que se necesita "educación", pues "el universo de las redes sociales, donde el pudor se desvanece y prolifera la violencia simbólica y sexual, demuestra la urgente necesidad de una nueva pedagogía", porque "el amor no puede reducirse a un impulso: siempre convoca la responsabilidad y la capacidad de esperanza de toda la persona".

El matrimonio es indisoluble

Con el apoyo de citas bíblicas y reflexiones de teólogos, acerca de que el matrimonio es indisoluble para los católicos, el Vaticano menciona las relaciones sexuales en el seno de la pareja.

Asegura que "la unión sexual, como forma de expresar la caridad conyugal, debe permanecer naturalmente abierta a la comunicación de la vida, aunque esto no signifique que deba ser un objetivo explícito de todo acto sexual".

El informe del Vaticano también cita documentos del papa Juan Pablo II, sobre situaciones legítimas sobre sexo en la pareja sin fines reproductivos entre ellas que el matrimonio no pueda tener hijos.

En caso de que una pareja no pueda tener hijos, el Vaticano considera lícito "tener en cuenta los ritmos naturales inherentes a las funciones generativas para el uso del matrimonio solo en los periodos infértiles".

¿Cómo prevenir divorcios?

El documento también brinda consejos para prevenir el divorcio y romper con el matrimonio, entre ellos:

Tener espacio para cada cónyuge en el trabajo

Tener proyectos personales

Oportunidades de aprendizaje y desarrollo fuera del matrimonio.

Tiempo compartido con otros amigos casados para ayudar en momentos difíciles y buscar maneras de servir a la sociedad.

Con información de N+ y EFE.

RMT