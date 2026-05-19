INAH Descubre Arsenal de la Guerra de Castas en Cenote de Yucatán Ubicado Bajo un Convento

Investigadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) hallaron un arsenal proveniente de la Guerra de Castas en un cenote ubicado bajo un convento. El descubrimiento, hecho en Valladolid, Yucatán, se compone de 153 fusiles.

La Guerra de Castas , uno de los episodios más violentos en la historia de México , confrontó a indígenas y blancos en la península de Yucatán .

, uno de los episodios más violentos en la historia de , confrontó a indígenas y blancos en la península de . Esta guerra cobró la vida de 250 mil personas entre 1847 y 1901.

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Descubren 153 armas que datan de la Guerra de Castas dentro de un cenote

El INAH dio a conocer que halló vestigios arqueológicos que datan de la Guerra de Castas en un cenote. El hallazgo ocurrió en el exconvento de San Bernardino de Siena, en Sisal, en Valladolid, al este de Yucatán.

Buzos y arqueólogos de la Subdirección de Arqueología Subacuática (SAS) del INAH acudieron al cenote con la mediación de la Fundación Convento Sisal Valladolid A.C. La visita se realizó después de denuncias de inmersiones no autorizadas.

En febrero del 2026, los arqueólogos Gustavo García García, Sergio Grosjean Abimerhi, Mauricio Germon Roche y el espeleobuzo José Palacios analizaron los objetos ubicados bajo el agua. En un comunicado de prensa, el INAH señaló que se trataba de un “depósito de un contexto bélico único en su tipo”.

Video: Hallan Arsenal de la Guerra de Castas en Cenote Bajo un Convento de Yucatán

Según señalaron los arqueólogos, las fuerzas de la República de Yucatán habrían arrojado sus armas al cenote para impedir que los rebeldes mayas las recuperaran:

“Durante la también llamada Guerra Social Maya, el ejército gubernamental yucateco habría arrojado sus pertrechos al agua, entre 1847 y 1848, para evitar que cayeran en manos de las fuerzas rebeldes mayas”.

En una primera inmersión, el arqueólogo Gustavo García realizó un primer registro fotogramétrico, donde capturó imágenes de un fusil y del cañón. En una siguiente visita, se recuperaron 153 armas de fuego, entre fusiles y mosquetes. Las armas serían tanto de origen español como inglés.

La Guerra de Castas, el conflicto que dejó 250 mil muertos en la península en el siglo XIX

La Guerra de Castas fue un conflicto que enfrentó a mayas y blancos, tanto criollos como mestizos, en este de la península de Yucatán. La conflagración comenzó en 1847, cuando fue detenido y ejecutado Manuel Antonio Ay, líder maya que llamaba al levantamiento de los indígenas.

El levantamiento se propuso liberar del dominio blanco a la región del Mayab. Después de un avance inicial, los rebeldes mayas llegaron a ocupar casi un 80% de la región. Solo se mantuvieron bajo dominio blanco la ciudad de Mérida y San Francisco de Campeche.

En esa época, los rebeldes mayas fundaron la ciudad de Noj Kaaj Santa Cruz, que también pasó a nombrar al estado de facto que lideraron al este de la península de Yucatán.

Por aquella época, ante las primeras derrotas de las fuerzas indígenas, surgió la figura de la Cruz Parlante, una pieza tallada en madera que hablaba a los feligreses y dirigía sus acciones militares. Esta figura reunía elementos católicos y mayas.

El conflicto racial se prolongó por más de medio siglo. La Guerra de Castas terminó oficialmente en 1901, cuando las tropas federales mexicanas tomaron la ciudad de Noj Kaaj Santa Cruz, donde hoy se encuentra el municipio de Felipe Carrillo Puerto, en Quintana Roo. Durante el conflicto murieron 250 mil personas.

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