INAH Traslada a CDMX Fósiles Humanos Descubiertos en Cenote de Quintana Roo

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) dio a conocer el traslado de fósiles humanos que fueron descubiertos en un cenote Quintana Roo a la Ciudad de México (CDMX). Los restos fueron recuperados del sistema de ríos subterráneos Sac Actun, se trata de un esqueleto parcial de un hombre joven y un cráneo femenino, ambos serían de una época antigua de prácticas rituales.

Video relacionado: INAH Pide a Dueños de Edificios Históricos de Tampico Asesorarse Antes de Rehabilitar

#ÚLTIMAHORA 📢 El INAH traslada fósiles humanos, recuperados en Quintana Roo para estudios de Antropología Física



Es un adulto masculino de entre 20 y 25 años de edad al morir, de complexión muy delgada; también se trasladó un cráneo femenino



Entérate: https://t.co/jhU86Kr2Mx pic.twitter.com/5dNchmfsLc — INAH (@INAHmx) March 30, 2026

La pieza medular es un adulto que, según los análisis de la Dirección de Estudios Arqueológicos del INAH, consideran que al morir tenía una edad entre 20 y 25 años y medía cerca de 1.50 metros.

¿Cómo fueron encontrados los esqueletos en un cenote?

Traslado de fósiles humanos que fueron descubiertos en cenote de Quintana Roo. Foto: INAH

El esqueleto del hombre fue descubierto en una cámara al fondo de un cenote, junto a restos de carbón, lo que apunta que el sitio fue usado como refugio y quizá como cripta funeraria natural que data entre 8 mil y diez mil años, y se cree que dicha región era una extensa pradera con fauna.

Restos fósiles recuperados

El INAH precisó que el esqueleto masculino fue embalado en cajas herméticas para evitar la contaminación y asegurar su conservación durante el traslado. El antropólogo físico Arturo Talavera González recibió el material y condujo los estudios bioarqueológicos, que comenzaron con la observación de rasgos diagnósticos del cráneo y los huesos largos.

Se calculó que se recuperó cerca del 40% del esqueleto, incluyendo partes clave para determinar sexo, edad y complexión. El fósil femenino, por su parte, corresponde a una mujer de entre 35 y 45 años, que mostraba signos de mala alimentación y no tenía dientes. Los especialistas planean someter este cráneo a análisis para aproximarse a sus características físicas y establecer una posible filiación étnica.

Se estima que cuando los individuos vivieron en la península, el nivel del mar estaba entre 20 y 30 metros por debajo del actual y la zona era un paisaje dominado por praderas y escasa vegetación.

Sobre el cráneo femenino, se cree que podría tratarse de una persona afrodescendiente, pero esto se determinará hasta tenerse los resultados finales de los estudios de antropología física.

Historias recomendadas:

Con información de N+

HVI